ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи

Особисті фінанси
39
Згідно з дослідженням, проведеним Which? Travel, Краків п’ятий рік поспіль визнається найкращим містом для відпочинку в Європі.
В опитуванні Which? враховувалися сім критеріїв, зокрема їжа та напої, проживання, культурні пам’ятки та атракціони, шопінг, зручність пересування, відсутність натовпу та співвідношення ціни та якості. Потім було розраховано загальний бал на основі загальної задоволеності та ймовірності рекомендації міста. Краків посів перше місце з вражаючим результатом 92%.
Місто отримало п’ять зірок за їжу та напої, проживання та зручність пересування. Це також було єдине місце призначення, яке отримало п’ять зірок за співвідношення ціни та якості, а дані Kayak показують, що в середньому проживання в місті коштує лише 86 фунтів стерлінгів за ніч.
Краків також отримав чотири зірки за свої культурні пам’ятки. Один з відвідувачів, який відповів на щорічне опитування Which?, сказав: «Гарне, переважно незаймане місто. Чудова їжа за справедливою ціною. Я зупинявся тут багато разів, і тут є багато готелів з хорошим співвідношенням ціни та якості. Привітний та досить безпечний».
Краків також відомий можливістю одноденних поїздок до місць історичного значення, таких як Освенцим та соляна шахта у Величці, що робить його досить зворушливим місцем призначення.
Поділившись результатами свого опитування, Наомі Ліч, заступниця редактора Which? Travel, сказала: «Незалежно від того, чи шукаєте ви культуру, мистецтво, історію чи найкращу гастрономію, є кілька європейських міст, які пропонують саме те, що вам потрібно. Бронюйте заздалегідь і вибирайте міжсезоння, щоб забезпечити собі найкращі ціни».
Відпочивальники, які не ходять по найвідоміших напрямках, можуть знайти чудове співвідношення ціни та якості у місцях для гурманів, таких як Краків та Валенсія.
Незважаючи на натовпи, класичні міські подорожі Венеція та Відень отримали високу популярність у відвідувачів завдяки своїм неперевершеним культурним пам’яткам.
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
