Ветерани можуть отримати 20 тис. грн за товари для свого бізнесу

Особисті фінанси
107
Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю товарів і предметів, необхідних для ведення ветеранського бізнесу.
Про це повідомляється на сайті Українського ветеранського фонду.

Хто може отримати компенсацію

На компенсацію мають право ветерани, ветеранки, члени їхніх сімей, а також родини загиблих Захисників і Захисниць України. Головне, щоб заявник був підприємцем або здійснював незалежну професійну діяльність.

Необхідні документи

До заявки на компенсацію потрібно додати такі документи:
  • паспорт громадянина України або ID-картку (копії всіх сторінок чи обох боків) і витяг про місце проживання;
  • для ФОП — копію витягу з ЄДРПОУ або іншого ресурсу, що містить актуальні дані про підприємця;
  • для самозайнятих осіб — документ про взяття на облік;
  • документ, що підтверджує статус ветерана, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;
  • якщо заявку подає член сім’ї ветерана — документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, витяги про спільну реєстрацію місця проживання тощо);
  • за наявності документ про статус внутрішньо переміщеної особи;
  • документи, що підтверджують фактичні витрати, пов’язані з підприємницькою або професійною діяльністю, які підлягають компенсації.
Компенсація надається лише за вже здійснені покупки. Кошти на заплановані придбання в межах програми не передбачені. Також не можна повторно отримати компенсацію за тим самим посвідченням, якщо витрати вже були відшкодовані раніше.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам й ветеранкам війни за найм (оренду) житлових приміщень. Тепер право на компенсацію отримали й ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що їм не належали. Як подати заяву — розповідаємо тут.
Понад 60% захисників України розглядають варіант відкриття після закінчення війни власного бізнесу, розповів голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО (АПВА), командир взводу снайперів спеціального призначення батальйону оперативного призначення імені Кульчицького Сергій Позняк.
В умовах війни, за його словами, люди досить швидко звикають ухвалювати самостійні рішення, брати на себе відповідальність за власне життя і за життя побратимів. Тож багатьом ветеранам буде складно повернутися до найманої праці.
За матеріалами:
Finance.ua
