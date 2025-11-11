0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики

Особисті фінанси
396
Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики
Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики
За оцінками польських фінансових аналітиків, злотий найближчими роками може коливатись у різних напрямках, пише inpoland. То чи варто тримати заощадження у польській валюті?
Зокрема, за даними порталу Ekantor. pl, курс долара до злотого у другому кварталі 2026 року може знизитися до приблизно 3,44 PLN.
Водночас Bankier. pl прогнозує, що курс євро до злотого у 2026 році утримуватиметься в межах 4,25−4,50 PLN.

У чому зберігати заощадження

Для українців, які проживають або працюють у Польщі зберігання значних сум у злотих може бути ризикованим, особливо якщо кошти в перспективі планується переводити в іншу валюту або повертати в Україну. Коливання курсу можуть зменшити реальну купівельну спроможність заощаджень під час обміну.
Читайте також
Водночас, якщо основні витрати — оренда, харчування, послуги — здійснюються саме в Польщі, то збереження грошей у злотих для повсякденних потреб є логічним і зручним рішенням.

Пам’ятайте про диверсифікацію

Оптимальний підхід — диверсифікувати заощадження, розподіливши їх між кількома валютами або використавши інші фінансові інструменти.
Додаткова консультація з фінансовим спеціалістом або валютним консультантом допоможе краще оцінити ризики та визначити найбільш вигідну стратегію управління коштами.
Раніше ми повідомляли, що диверсифікація — це інвестування коштів у різні активи з метою зниження фінансових ризиків. І хоча диверсифікація не гарантує повного усунення ризиків, вона може пом’якшити вплив негативних подій.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems