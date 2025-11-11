Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики Вчора 15:00 — Особисті фінанси

Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики

За оцінками польських фінансових аналітиків, злотий найближчими роками може коливатись у різних напрямках, пише inpoland. То чи варто тримати заощадження у польській валюті?

курс долара до злотого у другому кварталі 2026 року може знизитися до приблизно 3,44 PLN. Зокрема, за даними порталу Ekantor. pl,може знизитися до приблизно 3,44 PLN.

Водночас Bankier. pl прогнозує, що курс євро до злотого у 2026 році утримуватиметься в межах 4,25−4,50 PLN.

У чому зберігати заощадження

Для українців, які проживають або працюють у Польщі зберігання значних сум у злотих може бути ризикованим, особливо якщо кошти в перспективі планується переводити в іншу валюту або повертати в Україну. Коливання курсу можуть зменшити реальну купівельну спроможність заощаджень під час обміну.

Водночас, якщо основні витрати — оренда, харчування, послуги — здійснюються саме в Польщі, то збереження грошей у злотих для повсякденних потреб є логічним і зручним рішенням.

Пам’ятайте про диверсифікацію

Оптимальний підхід — диверсифікувати заощадження, розподіливши їх між кількома валютами або використавши інші фінансові інструменти.

Додаткова консультація з фінансовим спеціалістом або валютним консультантом допоможе краще оцінити ризики та визначити найбільш вигідну стратегію управління коштами.

Раніше ми повідомляли , що диверсифікація — це інвестування коштів у різні активи з метою зниження фінансових ризиків. І хоча диверсифікація не гарантує повного усунення ризиків, вона може пом’якшити вплив негативних подій.

