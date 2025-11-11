Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики
За оцінками польських фінансових аналітиків, злотий найближчими роками може коливатись у різних напрямках, пише inpoland. То чи варто тримати заощадження у польській валюті?
Зокрема, за даними порталу Ekantor. pl, курс долара до злотого у другому кварталі 2026 року може знизитися до приблизно 3,44 PLN.
Водночас Bankier. pl прогнозує, що курс євро до злотого у 2026 році утримуватиметься в межах 4,25−4,50 PLN.
У чому зберігати заощадження
Для українців, які проживають або працюють у Польщі зберігання значних сум у злотих може бути ризикованим, особливо якщо кошти в перспективі планується переводити в іншу валюту або повертати в Україну. Коливання курсу можуть зменшити реальну купівельну спроможність заощаджень під час обміну.
Водночас, якщо основні витрати — оренда, харчування, послуги — здійснюються саме в Польщі, то збереження грошей у злотих для повсякденних потреб є логічним і зручним рішенням.
Пам’ятайте про диверсифікацію
Оптимальний підхід — диверсифікувати заощадження, розподіливши їх між кількома валютами або використавши інші фінансові інструменти.
Додаткова консультація з фінансовим спеціалістом або валютним консультантом допоможе краще оцінити ризики та визначити найбільш вигідну стратегію управління коштами.
Раніше ми повідомляли, що диверсифікація — це інвестування коштів у різні активи з метою зниження фінансових ризиків. І хоча диверсифікація не гарантує повного усунення ризиків, вона може пом’якшити вплив негативних подій.
