Скільки ветеранів хочуть відкрити свій бізнес — результати опитування

Особисті фінанси
25
Понад 60% захисників України розглядають варіант відкриття після закінчення війни власного бізнесу.
Про це розповів голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО (АПВА), командир взводу снайперів спеціального призначення батальйону оперативного призначення імені Кульчицького Сергій Позняк в інтерв’ю Укрінформу.
В умовах війни, за його словами, люди досить швидко звикають ухвалювати самостійні рішення, брати на себе відповідальність за власне життя і за життя побратимів. Тож багатьом ветеранам буде складно повернутися до найманої праці.
«За даними опитувань, 64% захисників України по війні хочуть стати підприємцями. На фронті вони набули необхідних навичок, які можна застосовувати в бізнесі. Вже на рівні командира взводу людина під час бою ухвалює такі рішення, які навіть успішним цивільним підприємцям і не снилися», — каже Позняк.
Він також нагадав, що на фронті зараз перебувають сотні тисяч людей, які вже мають чи мали свій бізнес. Згідно з дослідженнями Українського ветеранського фонду, 13% від усіх військовослужбовців, котрі перебувають на фронті, — це підприємці.
«За прогнозами Міністерства ветеранів, після війни ми матимемо від 5 до 6 мільйонів учасників бойових дій. Беремо до уваги оптимістичний сценарій: 13% від 5 мільйонів — це десь 650 тисяч підприємців. Якщо кожен із них створить хоча б по одному робочому місцю, ми одразу ж втілимо мрію не одного українського уряду про 500 тисяч нових робочих місць. Принаймні 1,3 мільйона людей матимуть чим зайнятися по війні. Тобто, третина з 5 мільйонів ветеранів будуть прилаштовані в цивільному житті», — наголошує очільник АПВА.
«Якщо надати цим людям доступ до фінансового ресурсу — грантової допомоги та дешевого кредитування (зокрема, через підтримку державою ветеранських фінансових сервісів), ветерани легко додадуть 1% до ВВП», — переконаний Сергій Позняк.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях;
  • Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.
За матеріалами:
Укрінформ
Бізнес
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
