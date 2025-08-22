Держава компенсуватиме 50% автоцивілки ветеранам та людям з інвалідністю — 11 рішень уряду Сьогодні 15:26 — Особисті фінанси

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки ветеранам та людям з інвалідністю — 11 рішень уряду

Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час засідання уряду.

Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку.

У законопроєкті передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Всі наявні пільги і документи залишаються чинними.

Уряд підтримав законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. «Восени очікуємо ухвалення цих законопроектів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України», — додала Свириденко.

Щодо надання медичних послуг, то уряд ухвалив такі рішення:

запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір;

спрощення доступу до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів;

право іноземних військових, які воюють чи воювали у складі ЗСУ, на безоплатне стоматологічне лікування.

Також держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Читайте також Які суми отримали постраждалі у ДТП за полісами автоцивілки

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила у другому читанні доопрацьований законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсації страхових премій за автоцивілкою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Так, з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та ще один рік після його завершення учасники бойових дій та особи з інвалідністю зможуть отримувати компенсацію витрат на страхові премії за внутрішніми договорами страхування.

З 1 січня 2025 року набув чинності новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який суттєво змінює чинні наразі правила на цьому ринку. Внаслідок дії цього закону суттєво збільшується ціна поліса ОСЦПВ («автоцивілка»). Серед іншого, значно зросли страхові суми, порядок та процедура їхньої виплати, були скасовані франшизи тощо. І деякі з них суттєво спрощують життя водіям у разі аварії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.