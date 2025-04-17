УБД та особи з інвалідністю отримуватимуть компенсації за автоцивілку — Рада ухвалила законопроєкт Сьогодні 14:05 — Страхування

УБД та особи з інвалідністю отримуватимуть компенсації за автоцивілку — Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила у другому читанні доопрацьований законопроєкт № 12295-д, який передбачає компенсації страхових премій за автоцивілкою для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Законопроєкт вносить зміни до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» і передбачає дві ключові норми.

З 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та ще один рік після його завершення учасники бойових дій та особи з інвалідністю зможуть отримувати компенсацію витрат на страхові премії за внутрішніми договорами страхування. Компенсація здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На постійній основі особи з інвалідністю внаслідок війни отримають знижку 50% на страхову премію для транспортних засобів, які відповідають наступним критеріям:

об’єм двигуна — до 2500 см³ або потужність електродвигуна — до 100 кВт;

авто належить страхувальнику на праві власності;

транспортний засіб використовується без мети надання платних послуг з перевезення;

водієм є лише страхувальник або особа з пільгової категорії.

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За словами Гетманцева, це лише один з кроків для підтримки ветеранів. У комітеті також продовжують опрацьовувати звернення від учасників бойових дій і готують нові ініціативи для посилення їхнього соціального захисту.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набув чинності новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який суттєво змінює чинні наразі правила на цьому ринку. Внаслідок дії цього закону суттєво збільшується ціна поліса ОСЦПВ («автоцивілка»). Серед іншого, значно зросли страхові суми, порядок та процедура їхньої виплати, були скасовані франшизи тощо. І деякі з них суттєво спрощують життя водіям у разі аварії.

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