Ціна поліса автоцивілки з початку 2025 року зросла вдвічі — Finance.ua

Ціна поліса автоцивілки з початку 2025 року зросла вдвічі Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Ціна поліса автоцивілки з початку 2025 року зросла вдвічі

З 1 січня 2025 року набув чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів, что призвело до різкого зростання вартості поліса.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, середня вартість «послуги у сфері страхування особистого транспорту» зросла в лютому 2025 року до 4 599,2 гривень.

Це у 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року — 2 188,8 гривень.

При цьому за весь минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.

Нагадаємо, 17 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий Закон України « Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів », який Верховна Рада схвалила 21 травня 2024 року.

Цей Закон набув чинності від 1 січня 2025 року. Він спрямований «на посилення захисту прав споживачів і підвищення якості страхових послуг до рівня країн ЄС». Відповідно, збільшується й ціна на ОСЦПВ до європейського рівня.

Що змінюється для українців та навіщо

Відповідно до закону (як нового, так і попереднього. — Ред.) власники транспортних засобів зобов’язані застрахувати свою цивільну відповідальність перед третіми особами на випадок завдання їм шкоди в результаті ДТП.

Простими словами, страхова компанія покриває збитки, завдані винуватцем аварії постраждалим, такі як ремонт автомобіля, лікування тощо. Мова не про ремонт автівки винуватця, а про ремонт тих, що були пошкоджені в аварії. Це ж стосується й інших можливих збитків, таких як пошкоджена нерухомість чи цінні речі.

Зазначимо, що лише зростанням цін на ОСЦПВ нововведення не обмежуються. Так, за договором «автоцивілки» буде заборонено застосування франшизи. Наразі майже всі договори ОСЦПВ містять пункт про франшизу (сума збитку, яку у випадку ДТП покриває не страхова компанія, а власник поліса. — Ред.).

Окрім того, страхове відшкодування нараховуватиметься без зношення деталей авто. Ремонт організовуватиме страховик на авторизованих СТО.

Також законом скасовується можливість не оформлювати «автоцивілку» пільговикам (особам з інвалідністю, учасникам бойових дій тощо. — Ред.). Відтепер для них діятиме знижка на поліс у розмірі 50% від його вартості. Однак пільгову страховку можна оформити лише на одне авто. До того ж лише у випадку, якщо воно не використовується для комерційної діяльності.

Ще одна новація — якщо 2025 року дійсними будуть як «паперові» поліси, так і електронні, то від 1 січня 2026 року всі договори ОСЦПВ укладатимуться виключно в електронному вигляді. А через запровадження прямого врегулювання для всіх страхових компаній, які продають автоцивілку, потерпілі завжди зможуть звертатися за виплатою саме до своєї страхової, а не до страхового винуватця.

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