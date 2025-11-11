Факапи в інвестиціях, та як їх уникати — думка експерта Вчора 17:45 — Фондовий ринок

Факапи в інвестиціях, та як їх уникати — думка експерта

Під час конференції «Жити на відсотки», що відбулася 8 листопада 2025 року, в Києві говорили про досвід та реальні інструменти інвестування та оптимізації портфеля.

Водночас тему неприємностей і «факапів» в інвестуванні під час конференції проговорював Дмитро Карпіловський, професійний full-time інвестор з понад 20 роками практики, експерт по дохідній нерухомості, співзасновник найбільшої інвест-спільноти України — УкрІнвестКлуб.

Експерт поділився своїм досвідом: перші десять років він інвестував у стартапи та ІТ, а згодом — у цифрові активи й криптовалюту, ще тоді, коли ця сфера лише починала розвиватися.

«Ми забуваємо, що інвестування — це не квіткове поле, на якому трохи розкидані міни. Треба розуміти, що це справжнє мінне поле, на якому є квіти, але якщо ми не пройдемо базовий курс сапера, то досвід буде такий собі», — порівняв експерт.

Факап - думати тільки про прибутки, про збитки і ризики

Дмитро Карпіловський ставить перед собою кілька запитань і сам надає відповіді на ці запитання:

Чи було помилкою після багатьох років високодохідного та ризикованого інвестування шукати «тиху гавань» і знайти її в Україні — відкрити тут інвестиційний клуб та вкластися в малий бізнес за два тижні до локдауну, коли пандемія COVID-19 за два роки практично «стерла» малий бізнес з інвестиційної мапи?

Чи було помилкою мати 80% своїх інвестицій у країні, яка щойно оговталася від пандемії?

Чи було помилкою за місяць до початку війни придбати бізнес-центр у Харкові?

Карпіловський доходить висновку, що не можна називати «факапом» ситуацію, коли ти усвідомлюєш ризики, свідомо їх приймаєш — і вони просто реалізуються.

Як приклад він наводить купівлю акцій Apple:

«Якщо ви знаєте, що акції Apple можуть як зростати, так і падати, і купуєте їх, усвідомлюючи це, — падіння не є факапом. Це частина вашої стратегії. Факап — це не зробити висновків з попереднього факапу».

Проблеми інвестування

Велика проблема інвестування полягає в тому, що часто неможливо однозначно визначити, чи було рішення правильним чи неправильним, адже фінансовий результат угоди не завжди відображає правильність прийнятого рішення.

Як зазначає Дмитро Карпіловський, факап може трапитися лише тоді, коли ви порушуєте власні правила. Якщо ж ви ретельно вивчили ситуацію і не отримали прибутку, це, принаймні, є досвідом — частиною довшої серії рішень. Сьогодні не вдалося заробити, але завтра може вийти.

Карпіловський виділяє два основних шляхи, якими інвестор може помилитися:

Відмовитися грати. Класична помилка — не інвестувати взагалі і дозволити інфляції з’їсти ваші заощадження. Недостатньо підготуватися. Не зробити «домашню роботу» як інвестор або виконати її поверхово.

Якщо ви продумуєте стратегію заздалегідь — сидячи в кабінеті забудовника, на криптобіржі або в терміналі вашого брокера — ризик факапів значно знижується. Помилки виникають тоді, коли прагнення швидкого результату перевищує терпіння та ринкову реальність.

Приклад Карпіловського: якщо всі банки в Україні пропонують 13%, а з’являється банк, що обіцяє 19%, чи це факап? Ні, якщо ви ретельно перевірили банк, його фінансову стійкість та захист депозитів. Факапом буде, якщо ви не вивчили банк і не оцінили ризики.

Основні помилки інвесторів:

непродумані або неправильно оцінені ризики;

вхід у ніші, де немає достатньої експертизи або можливості отримати результат.

Як уникнути факапів

Карпіловський каже, що є «принцип 20 годин»: на 1% вкладеного вами капіталу треба присвятити 20 годин вивчення активу, в який ви вкладаєте.

«Імпульсивність — це один з проявів того, як ми приходимо до факапів. Якщо ви будуєте систему, де ви вивчаєте, інвестуєте кошти, долучаєтесь, спілкуєтесь з інвесторами, багато часу приділяєте „матчастині“, не створюєте угоди імпульсивно — тоді будете мати виважені аргументовані рішення, іноді вони будуть працювати в плюс, іноді в мінус. Головне, щоб на довгій дистанції вас задовільнили ваші результати», — резюмує експерт.

