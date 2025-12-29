5 млрд доларів дивідендів цьогоріч виплатять найбільші оборонні компанії в Європі Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

5 млрд доларів дивідендів цьогоріч виплатять найбільші оборонні компанії в Європі

Найбільші європейські оборонні компанії планують виплатити акціонерам майже п’ять мільярдів доларів США дивідендів цього року.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Vertical Research Partners.

Аналіз даних, який був зосереджений на найбільших гравцях оборонної галузі Європи — BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab та Hensoldt — показує, що запланована виплата дивідендів наближається до 10-річного максимуму.

Зазначається, що у даних не були враховані показники компанії Airbus через її великі комерційні операції.

Європейські оборонні компанії збільшують інвестиції після сплеску світових військових витрат через початок російсько-української війни.

Дослідження Vertical показує, що середній інвестиційний кошик проаналізованих європейських компаній, виміряні як капітальні витрати плюс витрати на дослідження та розробки у відсотках від доходів, очікуються на рівні 7,9% у 2025 році.

У 2021 році, за рік до початку вторгнення РФ в Україні, цей показник становив 6,4%.

Натомість, прибутковість акціонерів шести найбільших оборонних компаній у США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies та Huntington Ingalls — падає після досягнення свого 10-річного максимуму у 2023 році.

