Укрпошта знизила вартість доставки для користувачів KeyCRM (умови)

Укрпошта запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM.
Про це йдеться вповідомленні компанії.
Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM по всій країні від 40 грн, здебільшого за 1−3 дні.
Вартість послуг для підприємців визначається за тарифом «Базовий», при цьому строки обробки відправлень відповідають умовам «Пріоритетний».
Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Детальна інструкція з налаштування доступна на офіційному сайті компанії.
Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.
Раніше Укрпошта знизила тариф на дрібні міжнародні відправлення ще для 24 країн, що робить доставку доступнішою для приватних відправників та малого бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
