Ціни на медичні послуги у Європі та США: що впливає на ціну

Системи охорони здоров’я у США та країнах ЄС побудовані на страхуванні, але принципи роботи й рівень витрат для пацієнтів суттєво відрізняються. У більшості європейських держав діє змішана модель: частину медичних послуг покриває держава, а решту — приватні страховки або доплати з кишені пацієнта. Натомість у США левова частка доступу до лікування залежить від наявності й типу приватної страховки, яку часто надає роботодавець.

У результаті і в Європі, і в США пацієнт може отримати якісне лікування. Ми ж розповідаємо, як формуються витрати на медицину в ЄС та США, чому навіть за наявності страховки можуть виникати додаткові платежі й від чого залежить доступність медичних послуг для українців за кордоном.

Вартість медичних послуг у Європі

Ціни на лікування в країнах ЄС суттєво різняться залежно від держави, типу послуги та умов страхового покриття.

Консультація у приватного лікаря зазвичай стартує від 40−45 євро. Річна вартість приватного медичного страхування може коливатися від 600 до 3 000 євро.

Складні операції разом із перебуванням у стаціонарі нерідко оцінюють у 2 200−2 700 євро. Окремі види втручань не покриваються державною страховою системою взагалі — наприклад, лазерна корекція зору. У цьому разі пацієнт повністю оплачує лікування приватно, і вартість може становити близько 900 євро за одне око.

Додаткові витрати за медицину в ЄС

За словами українки, що живе у Польщі, навіть внески до НФЗ не гарантують покриття кожної медичної процедури.

«Моя операція на жовчному міхурі через НФЗ зайняла майже пів року очікування. Приватно це коштувало б 10−12 тис. злотих, а це десь 2,5−3 тис. доларів. Є й такі операції, які фонд взагалі не фінансує — наприклад, лазерна корекція зору. Тоді доводиться платити повністю з власної кишені», — заявила вона.

Ситуація типова для більшості країн ЄС: базові медичні послуги доступні для всіх, але швидкість і обсяг — обмежені. Високі внески компенсуються соціальним захистом, однак дефіцит лікарів і черги на операції залишаються системною проблемою.

Що треба знати про медичну систему у США

У США витрати на медицину значно вищі. Приватні страхові плани коштують у середньому 400−700 доларів на місяць, а лікування без страховки — дуже дороге.

Візит до сімейного лікаря може коштувати 100−200 доларів, а складні операції, наприклад заміна тазостегнового суглоба, іноді оцінюються у 30−50 тис. доларів, включно з госпіталізацією.

Через відсутність державного контролю цін багато медикаментів також дорожчі, що змушує американців дуже уважно обирати страхові пакети.

Як працюють програми страхування

Медичне страхування у США сформоване з кількох шарів:

Приватні страхові плани (охоплюють понад 80% населення; найчастіше надаються роботодавцем або купуються індивідуально).

Medicare — для людей похилого віку та окремих категорій.

Medicaid — для малозабезпечених.

CHIP — страхування дітей.

Типи приватних планів відрізняються рівнем свободи у виборі лікарів та вартістю.

HMO — дешевший варіант, але пацієнт повинен звертатися лише до лікарів із мережі.

PPO — дорожчий, проте дозволяє обирати лікарів більш вільно, без обов’язкових направлень.

Є також комбіновані моделі, які пропонують компроміс між ціною та гнучкістю.

Вартість страхових планів

Середня вартість приватного страхування у 2025 році становить 200−700 доларів на місяць, залежно від типу пакету, регіону та віку. Якщо страховку покриває роботодавець, це орієнтовно 500 доларів на місяць для однієї людини. Сімейні плани можуть сягати 27 тис. доларів на рік і більше.

