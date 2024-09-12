Де дешевше лікувати зуби: порівняли вартість стоматологічних послуг в Україні та світі — Finance.ua

Де дешевше лікувати зуби: порівняли вартість стоматологічних послуг в Україні та світі Вчора 14:32 — Особисті фінанси

Де дешевше лікувати зуби: порівняли вартість стоматологічних послуг в Україні та світі

Українці, які живуть за кордоном, ще до повномасштабної війни їздили на батьківщину лікувати зуби. Ця тенденція зберігається і зараз: незважаючи на те, що ціни на медичні, у тому числі стоматологічні послуги зросли, вони все одно нижчі, ніж у багатьох інших країнах. При цьому сервіс не гірший, а черги — менші.

«Слово і діло» порівняло вартість п’яти основних стоматологічних процедур — очищення, встановлення коронок, лікування кореневих каналів, видалення зубів та пломбування — в Україні та країнах «Великої сімки».

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Серед країн G7 найдорожчі стоматологічні послуги — у США (середня вартість лікування, за даними порталу Healthnews, становить 518 доларів), найдешевші — у Німеччині та Італії (210 та 173 долари відповідно). Але в Україні лікувати зуби набагато дешевше.

Професійне очищення зубів в Україні коштує до 40 доларів. Найвища вартість цієї послуги у США — 160 доларів. У Канаді чистка коштує 140 доларів, у Японії та Франції — 120 доларів, у Британії та Німеччині — 90 доларів, в Італії — близько 80 доларів.

Пломбування зуба в Україні коштуватиме близько 80 доларів. У США аналогічна послуга коштує орієнтовно 230 доларів, у Британії — 220 доларів, у Канаді — 200 доларів, у Франції та Німеччині — 140 доларів, в Італії — 130 доларів, у Японії — 110 доларів.

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Одна коронка в Україні коштує приблизно 240 доларів. Її вартість у США вчетверо вища — 1050 доларів. У Канаді коронка коштуватиме 990 доларів, у Великій Британії — 630 доларів, у Японії — 460 доларів, у Франції — 420 доларів, у Німеччині — 320 доларів, в Італії — 310 доларів.

Лікування кореневих каналів (до трьох) в Україні може коштувати до 160 доларів. У США за це доведеться віддати орієнтовно 840 доларів, у Канаді — 540 доларів, у Британії — 480 доларів, у Франції — 440 доларів, у Німеччині — 390 доларів, у Японії — 330 доларів, в Італії — 260 доларів.

Видалення зуба в Україні може коштувати 70 доларів. Для порівняння ціни в країнах G7: США — 310 доларів, Великобританія — 240 доларів, Канада та Японія — 200 доларів, Франція — 130 доларів, Німеччина — 110 доларів, Італія — 100 доларів.

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