У Польщі обмежили медичні послуги для українців

Нові правила щодо надання медичних послуг українцям, які проживають у Польщі, поширюються на осіб, які не мають медичного страхування, а медичні послуги отримують на підставі положень Закону про допомогу громадянам України. Про це пише inpoland.
Після набрання чинності новими правилами, громадяни України віком старше 18 років, на яких поширюється дія спеціального закону, більше не мають права на безкоштовне санаторно-курортне лікування, санаторно-курортну реабілітацію, оздоровчі програми та медичну реабілітацію.
Українці також втратили право відшкодування лікування у стоматолога, доступ до програм ліків та екстрений доступ до фармацевтичних технологій.
Вони більше не можуть розраховувати на послуги, пов’язані з трансплантацією або використанням клітин у людей, включаючи гемопоетичні клітини з кісткового мозку, периферичної крові та пуповинної крові, або тканини та органи від живих донорів чи трупів.
Обмеження також стосуються ендопротезування та видалення катаракти.
Національний фонд охорони здоров’я наголосив, що якщо поточне лікування буде продовжено, зокрема для осіб старше 18 років, відшкодування будуть надаватися й надалі.
Міністерство охорони здоров’я оцінює, що заплановані обмеження дозволять заощадити майже 30 мільйонів злотих у період з жовтня по березень.

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
