У Польщі обмежили медичні послуги для українців Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

У Польщі обмежили медичні послуги для українців

Нові правила щодо надання медичних послуг українцям, які проживають у Польщі, поширюються на осіб, які не мають медичного страхування, а медичні послуги отримують на підставі положень Закону про допомогу громадянам України. Про це пише inpoland.

Читайте також Скільки українцям доведеться прожити в Польщі, аби претендувати на громадянство

Після набрання чинності новими правилами, громадяни України віком старше 18 років, на яких поширюється дія спеціального закону, більше не мають права на безкоштовне санаторно-курортне лікування, санаторно-курортну реабілітацію, оздоровчі програми та медичну реабілітацію.

Українці також втратили право відшкодування лікування у стоматолога, доступ до програм ліків та екстрений доступ до фармацевтичних технологій.

Читайте також Як перевірити штрафи в Польщі

Вони більше не можуть розраховувати на послуги, пов’язані з трансплантацією або використанням клітин у людей, включаючи гемопоетичні клітини з кісткового мозку, периферичної крові та пуповинної крові, або тканини та органи від живих донорів чи трупів.

Обмеження також стосуються ендопротезування та видалення катаракти.

Національний фонд охорони здоров’я наголосив, що якщо поточне лікування буде продовжено, зокрема для осіб старше 18 років, відшкодування будуть надаватися й надалі.

Читайте також Українці в Польщі мають обміняти посвідчення водія: що зміниться з 1 жовтня

Міністерство охорони здоров’я оцінює, що заплановані обмеження дозволять заощадити майже 30 мільйонів злотих у період з жовтня по березень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.