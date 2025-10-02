Які пенсійні надбавки передбачені для жінок 60+ у жовтні Сьогодні 21:08 — Особисті фінанси

Які пенсійні надбавки передбачені для жінок 60+ у жовтні

Українська пенсійна система передбачає не лише базову виплату, а й різні доплати. Їх розмір залежить від віку, місця проживання, сімейних обставин, стану здоров’я та соціального статусу людини.

Розповідаємо про те, які доплати та надбавки до пенсії можуть отримати українки старше 60 років у жовтні.

Які надбавки можуть оформити українки 60+ у жовтні

У жовтні жінки віком від 60 років можуть претендувати на такі надбавки:

Надбавка за виховання дітей

За інформацією Пенсійного фонду України, непрацюючим пенсіонеркам, які утримують дітей до 18 років, може нараховуватися доплата у 150 грн на кожну дитину. Виплата здійснюється лише одному з батьків-пенсіонерів.

Якщо дитина вже отримує соціальну допомогу або пенсію по інвалідності, ця доплата не призначається.

Надбавка для мешканок гірських регіонів

На сайті Надвірнянської міської ради зазначається, що ті, хто постійно проживає у населених пунктах з офіційним статусом гірських, отримують надбавку у розмірі 20% від своєї пенсії.

Для цього потрібно прожити у гірській місцевості не менше шести місяців безперервно та не виїжджати на постійне проживання за кордон.

Надбавка для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Непрацюючі пенсіонерки, які мешкають у зонах радіаційного забруднення, мають право на щомісячну доплату у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 361 грн.

Читайте також Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році

Це стосується тих, хто у 1986−1993 роках проживав або працював у зоні гарантованого чи обов’язкового відселення та отримав статус постраждалого від аварії.

Вікові надбавки

Також у Пенсійному фонді розповіли , що залежно від віку нараховуються такі доплати:

70−74 роки — 300 грн. 75−79 років — 456 грн. Від 80 років і старше — 570 грн.

Такі виплати призначаються автоматично, але лише тим пенсіонеркам, у кого розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Якщо жінка переходить у нову вікову категорію, попередня надбавка скасовується та замінюється на більшу.

Надбавка на догляд

На сайті Дружківської міської військової адміністрації нагадали , що додаткові виплати передбачені для:

Пенсіонерок з інвалідністю І групи. Самотніх пенсіонерок з інвалідністю III групи. Самотніх українок з інвалідністю II групи, які потребують стороннього догляду або вже досягли пенсійного віку. Жінок похилого віку, які за станом здоров’я потребують постійної допомоги.

Яку доплату отримують багатодітні матері

Жінки, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей (у тому числі й усиновлених) до досягнення ними шести років, мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Крім цього, вони отримують спеціальну надбавку у розмірі 35−40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Скільки доплачують доноркам крові у 2025 році

Жінки зі званням «Почесний донор України» чи СРСР мають право на щомісячну надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Це звання надається тим, хто безоплатно здав 40 доз крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові. Для оформлення потрібно подати документи до Пенсійного фонду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.