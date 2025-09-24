0 800 307 555
Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році

Особисті фінанси
18
Кабінет Міністрів планує запровадити єдину прогнозовану пенсійну систему. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№14069).
Мета реформ — створити більш справедливу та фінансово стійку систему, яка стимулюватиме офіційну сплату внесків і зменшить дисбаланси у пенсійному забезпеченні.

Основні зміни

Нова модель передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних, а також запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Вона стане доповненням до солідарної та забезпечить більшу прозорість і передбачуваність виплат.
Законодавчі ініціативи спрямовані на вдосконалення механізмів обчислення пенсій та обліку пенсійних прав. Окремо планується ухвалення законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Кроки у 2025 та 2026 роках

До кінця 2025 року уряд подасть до парламенту кілька законопроєктів:
  • щодо накопичувальної пенсійної системи;
  • змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
  • вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних програм;
  • щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.
У 2026 році планується вдосконалити механізми розрахунку пенсій. За розрахунками уряду, для 5 мільйонів українців пенсія становитиме щонайменше 4000 гривень.

Читайте також: Пенсійна реформа в країнах Європи: що варто знати, якщо ви українець

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги. Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:
  • солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;
  • трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;
  • запровадження обов’язкової накопичувальної системи.
За матеріалами:
РБК-Україна
Пенсія
