Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році

Кабінет Міністрів планує запровадити єдину прогнозовану пенсійну систему. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№ 14069 ).

Мета реформ — створити більш справедливу та фінансово стійку систему, яка стимулюватиме офіційну сплату внесків і зменшить дисбаланси у пенсійному забезпеченні.

Основні зміни

Нова модель передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних, а також запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Вона стане доповненням до солідарної та забезпечить більшу прозорість і передбачуваність виплат.

Законодавчі ініціативи спрямовані на вдосконалення механізмів обчислення пенсій та обліку пенсійних прав. Окремо планується ухвалення законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

Кроки у 2025 та 2026 роках

До кінця 2025 року уряд подасть до парламенту кілька законопроєктів:

щодо накопичувальної пенсійної системи;

змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних програм;

щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.

У 2026 році планується вдосконалити механізми розрахунку пенсій. За розрахунками уряду, для 5 мільйонів українців пенсія становитиме щонайменше 4000 гривень.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги. Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:

солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;

трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;

запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

