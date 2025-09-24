Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році
Кабінет Міністрів планує запровадити єдину прогнозовану пенсійну систему. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№14069).
Мета реформ — створити більш справедливу та фінансово стійку систему, яка стимулюватиме офіційну сплату внесків і зменшить дисбаланси у пенсійному забезпеченні.
Основні зміни
Нова модель передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних, а також запровадження обов’язкової накопичувальної системи. Вона стане доповненням до солідарної та забезпечить більшу прозорість і передбачуваність виплат.
Законодавчі ініціативи спрямовані на вдосконалення механізмів обчислення пенсій та обліку пенсійних прав. Окремо планується ухвалення законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення.
Кроки у 2025 та 2026 роках
До кінця 2025 року уряд подасть до парламенту кілька законопроєктів:
- щодо накопичувальної пенсійної системи;
- змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
- вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних програм;
- щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.
У 2026 році планується вдосконалити механізми розрахунку пенсій. За розрахунками уряду, для 5 мільйонів українців пенсія становитиме щонайменше 4000 гривень.
Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги. Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:
- солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;
- трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;
- запровадження обов’язкової накопичувальної системи.
