Де розпочати кар’єру: добірка стажувань жовтня Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Де розпочати кар’єру: добірка стажувань жовтня

Перші кроки у професійній кар’єрі часто найскладніші, але саме вони відкривають шлях до майбутніх успіхів. Стажування дає змогу отримати перший практичний досвід, зрозуміти, як працює галузь зсередини, завести корисні знайомства та спробувати себе в реальних робочих умовах.

Ділимося добіркою стажувань від robota.ua для тих, хто планує зробити перші кроки у професійній кар’єрі.

Фінансовий консультант (стажист) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Київ

Роботодавець у вакансії зазначає , що майбутній працівник буде: продавати банківські продукти (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки тощо); займатися активним пошуком, залученням та супроводжувати клієнтів в усіх видах банківських послуг; консультувати клієнтів у відділенні; формувати та надавати звітність.

Ви можете розраховувати на програми медичного страхування та страхування життя; 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку з нагоди важливих подій, соціальні відпустки; можливості для навчання; підтримку фізичного та ментального здоров’я.

Інтерн на виробництві у «BAT Україна»

📍 Прилуки

Компанія запрошує на стажування студентів 4−5 курсів з високим рівнем знань MS Power BI, MS Excel та інших прикладних програм MS Office; навичками роботи з великими об’ємами інформації; знанням англійської мови на рівні Intermediate та вище.

Серед переваг, які пропонуються: медичне страхування та страхування життя, компенсація витрат на харчування й проживання для іногородніх співробітників, гнучкий графік роботи, програми підтримки фізичного та ментального здоров’я, а також знижки від партнерів.

Успішне завершення стажування відкриває шанс на працевлаштування на виробництві.

Стажист в юридичну компанію Kinstellar

📍 Київ

Київський офіс міжнародної юридичної фірми запрошує на стажування у відділ трудового права студентів 4−6 курсу юридичного факультету або нещодавніх випускників. Серед завдань: дослідження питань трудового законодавства України та міжнародних стандартів; підготовка аналітичних матеріалів, презентацій, внутрішніх нотаток, legal research; вивчення судової практики; допомога у підготовці документів для клієнтів.

Стажування можна поєднувати з навчанням, є можливість продовжити співпрацю після успішного завершення програми.

Стажист у відділ аналітики інтернет-маркетингу у «Промотед мен»

📍 Одеса

IT-компанія шукає фахівця з економічною освітою, в обов’язки якого входитиме: проведення тестових рекламних кампаній для одержання перших статистичних даних; аналіз та зведення статистики; оптимізація, контроль та ведення перманентних рекламних кампаній.

Анонсується: навчання; сніданки та комплексні обіди коштом компанії; настільний футбол, теніс та ігрові приставки; корпоративи.

Стажист в ІТ-відділ/помічник системного адміністратора в IDS Ukraine

📍 Київ

Лідер українського ринку мінеральних вод запрошує на 6-місячне стажування . Розглядають студентів 4−6 курсу (технічні спеціальності будуть перевагою) з базовими знаннями ОС Windows, MS Office, мережевого обладнання.

Пропонується: гнучкий графік, навчання та професійне зростання. Роботодавець забезпечує ноутбуком та надає доступ до сучасних IT-інструментів. Стажування може стати стартом для подальшої роботи в компанії.

Оператор центру моніторингу у «Венбест»

📍 Житомир

без досвіду, які готові навчатися. Можлива робота за сумісництвом. Охоронна компанія на посаду розглядає кандидатів , які готові навчатися. Можлива робота за сумісництвом.

Серед завдань: спілкування з клієнтами телефоном; передача актуальної інформації технічному персоналу стосовно помилкових спрацювань сигналізації, несправностей в роботі обладнання; прийом та опрацювання тривожних сповіщень відповідно до регламенту: «Немає зв’язку», «Низький заряд акумулятора» тощо.

Читайте також У яких сферах найбільше вакансій

Пропонується медичне страхування після випробувального терміну. Графік роботи: доба через дві з 09:00 до 09:00 (передбачений час для відпочинку).

Річне стажування за ветеринарним напрямом/Nestle Purina Graduate Program у Nestle Ukraine

Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та випускників спеціальності «Ветеринарна медицина» взяти участь у річній програмі стажування.

Серед обов’язків: супровід активностей ветеринарного каналу, семінарів, конференцій; організації та планування спеціалізованих подій або активностей ветеринарного спрямування; створення професійних презентацій та виступів перед аудиторією ветлікарів та студентів відповідних спеціальностей; аналіз продажів, створення макетів та виробництво матеріалів для супроводу активностей каналу (промоматеріали).

Стажист в напрямку Data Analytics (Департамент фінансового контролінгу) у «Райффайзен Банк»

📍 Київ

Банк шукає стажиста в департамент фінансового контролінгу. Побажання до претендентів: неповна вища освіта в галузі економіки, фінансів, даних; базове розуміння банківської діяльності та знання фінансового аналізу; вміння працювати з великими масивами даних, використовуючи аналітичні інструменти та програмне забезпечення (MS Excel, Oracle SQL, PostgreSQL, MS SQL, Python); вміння користуватися Power BI; знання англійської мови — не нижче рівня В-1 (Intermediate).

Інженер «Машинобудування» в «С-Інжиніринг»

📍 Одеса

Міжнародна інжинірингова компанія запрошує студентів факультетів «Інженерія» та «Машинобудування» приєднатися до роботи на виробництві в Одесі.

Цінуються базові знання у галузі механіки, матеріалознавства, конструювання; знання стандартів та нормативних документів у галузі проєктування (наприклад, ГОСТ, ISO, DIN); досвід роботи з інженерним програмним забезпеченням (AutoCAD, SolidWorks,). Досвід стажування або роботи в аналогічній сфері буде перевагою. Вітається участь у студентських науково-технічних проєктах, олімпіадах або конкурсах.

Інтерн в міжнародну аудиторську компанію BDO

📍 Київ

Розглядаються кандидати з повною вищою освітою або студенти 3-го курсу та вище (економічна спеціальність або напрямок, пов’язаний з аналізом і автоматизацією бізнес-процесів), які володіють англійською мовою на рівні Intermediate або вище.

Серед запропонованих переваг — програми вивчення та вдосконалення англійської мови, зокрема з іноземним викладачем.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.