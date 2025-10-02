0 800 307 555
Посвідчення УБД тепер можна оформити через ЦНАП

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД) та доступу до даних з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.
«Прийнята постанова робить послуги простішими та доступнішими: посвідчення учасника бойових дій можна отримати ближче до дому, а родини полонених і зниклих матимуть більше можливостей швидко отримати необхідні дані», — сказано в повідомленні.

Ключові зміни

Подання заяви через ЦНАП
Добровольці, яким статус УБД надало Міністерство у справах ветеранів, тепер можуть подавати заяву на отримання посвідчення через центри надання адміністративних послуг.
Оновлена форма заяви
Форма заяви приведена у відповідність до чинного порядку. Це допоможе уникнути неузгодженостей у процесі оформлення посвідчення учасника бойових дій.
Розширення доступу до ЄДРВВ
Виправлено юридичну колізію щодо категорій осіб, які мають право на витяг з Реєстру. Тепер отримати витяг можуть не лише самі ветерани, а й члени їхніх родин. Зокрема, право на отримання такого документа мають працездатні батьки зниклих безвісти та полонених ветеранів війни.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.
Іноземці та особи без громадянства, які брали участь в обороні України, зможуть офіційно отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
Згідно з новими правилами, Мінветеранів стало єдиним органом, який надаватиме статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям і людям без громадянства. Це стосується як нинішніх військовослужбовців, так і тих, хто вже завершив службу. Місце проживання більше не матиме значення.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
