Іноземці зможуть офіційно отримати статус УБД в Україні — Finance.ua

Іноземці зможуть офіційно отримати статус УБД в Україні Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Іноземці зможуть офіційно отримати статус УБД в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які брали участь в обороні України, зможуть офіційно отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Згідно з новими правилами, Мінветеранів стало єдиним органом, який надаватиме статус учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям і людям без громадянства. Це стосується як нинішніх військовослужбовців, так і тих, хто вже завершив службу. Місце проживання більше не матиме значення.

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Для іноземців та осіб без громадянства діятимуть ті ж умови отримання, відмови чи позбавлення статусу, що й для громадян України.

Як подати заяву

Заяву можна подати:

особисто або поштою до Міністерства у справах ветеранів;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Рішення прийматиме міжвідомча комісія при Мінветеранів.

Якщо заявник не має усіх необхідних документів, комісія буде зобов’язана запитати їх у відповідних установ. Якщо документи не нададуть, то це може стати підставою для відмови. Загальний строк розгляду справи до 30 днів з урахуванням часу на витребування даних.

Також уряд вніс зміни до кількох постанов:

№ 413;

№ 685;

№ 1041;

№ 302.

Нагадаємо, іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні чи дозвіл на імміграцію. Дозвіл на імміграцію можуть отримати особи, імміграція яких становить державний інтерес. Процедура здійснюється через подання Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.

Учасники бойових дій мають право на пільгові умови обчислення страхового стажу, які впливають на розмір пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат. Пенсійний фонд України надав роз’яснення з приводу врахування стажу військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях.

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