Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката) — Finance.ua
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Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката)

Особисті фінанси
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Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката)
Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката)
Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. На розмір пенсійних виплат впливають різні фактори, зокрема і страховий стаж.
Як нараховується страховий стаж для учасників бойових дій (УБД) та яку пенсію вони можуть отримати пояснила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Як нараховується стаж для УБД

Мобілізованим українцям і тим, хто служить за контрактом, нараховується стаж за час їхньої служби, який враховується під час виходу на пенсію.
«І мобілізованим, і контрактникам під час служби, зокрема й у зоні бойових дій, трудовий стаж продовжує нараховуватися згідно зі статтею 8 закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей“. Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону „Про оборону України“, тобто, зокрема, і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років», — сказала вона.
За словами Аніщенко, трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3 — тобто, один місяць у таких умовах іде як за три. Стосовно того, скільки часу потрібно провести в зоні бойових дій, щоб стаж зарахувався за цією формулою, то це мінімум місяць. Максимального терміну немає.
Експертка підкреслила, що наявність статусу УБД дозволяє людині вийти на пенсію достроково:
  • чоловікам — у 55 років, якщо в них є стаж 25 років;
  • жінкам — у 50 років, якщо в них є стаж 20 років.

Який розмір пенсії можуть отримати УБД

Аніщенко зазначила, що на розмір пенсії ветеранів бойових дій впливає як стаж (завдяки йому виплати можуть зрости), так і посадовий оклад, з якого сплачувалися страхові внески. Тому, яка пенсія УБД буде у конкретної людини, можна розрахувати тільки індивідуально.
До пенсії учасникам бойових дій українським законодавством передбачено такі доплати:
  • підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 25% від 2361 грн, це 590,25 грн);
  • щомісячна допомога (допомога на життя) — 40 грн;
  • щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 грн.
Так, мінімальна пенсія УБД в Україні має становити 4958,1 грн — щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 2361*2,1 = 4958,1 грн).

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За матеріалами:
zn.ua
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