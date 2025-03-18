Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката) — Finance.ua

Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Який розмір пенсійних виплат можуть отримати УБД (пояснення адвоката)

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. На розмір пенсійних виплат впливають різні фактори, зокрема і страховий стаж.

Як нараховується страховий стаж для учасників бойових дій (УБД) та яку пенсію вони можуть отримати пояснила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Як нараховується стаж для УБД

Мобілізованим українцям і тим, хто служить за контрактом, нараховується стаж за час їхньої служби, який враховується під час виходу на пенсію.

«І мобілізованим, і контрактникам під час служби, зокрема й у зоні бойових дій, трудовий стаж продовжує нараховуватися згідно зі статтею 8 закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей“. Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону „Про оборону України“, тобто, зокрема, і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років», — сказала вона.

За словами Аніщенко, трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1:3 — тобто, один місяць у таких умовах іде як за три. Стосовно того, скільки часу потрібно провести в зоні бойових дій, щоб стаж зарахувався за цією формулою, то це мінімум місяць. Максимального терміну немає.

Експертка підкреслила, що наявність статусу УБД дозволяє людині вийти на пенсію достроково:

чоловікам — у 55 років, якщо в них є стаж 25 років;

жінкам — у 50 років, якщо в них є стаж 20 років.

Який розмір пенсії можуть отримати УБД

Аніщенко зазначила, що на розмір пенсії ветеранів бойових дій впливає як стаж (завдяки йому виплати можуть зрости), так і посадовий оклад, з якого сплачувалися страхові внески. Тому, яка пенсія УБД буде у конкретної людини, можна розрахувати тільки індивідуально.

До пенсії учасникам бойових дій українським законодавством передбачено такі доплати:

підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 25% від 2361 грн, це 590,25 грн);

щомісячна допомога (допомога на життя) — 40 грн;

щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 грн.

Так, мінімальна пенсія УБД в Україні має становити 4958,1 грн — щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 2361*2,1 = 4958,1 грн).

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