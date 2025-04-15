Іноземці, які служили у війську в Україні менше ніж 3 роки, можуть отримати дозвіл на імміграцію — Finance.ua

Іноземці, які служили у війську в Україні менше ніж 3 роки, можуть отримати дозвіл на імміграцію Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Іноземці, які служили у війську в Україні менше ніж 3 роки, можуть отримати дозвіл на імміграцію

Іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні чи дозвіл на імміграцію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Іноземці та особи без громадянства можуть отримати посвідку на тимчасове проживання:

через подання Міноборони чи МВС;

у разі звернення членів сімʼї на підставі контракту про проходження військової служби та військово-облікових документів.

Інфографіка: МВС

Дозвіл на імміграцію можуть отримати особи, імміграція яких становить державний інтерес. Процедура здійснюється через подання Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.

«Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання подати документи на постійне проживання зможуть члени сім’ї іммігранта (чоловік, дружина, неповнолітні діти, працездатні батьки)», — заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, у 2024 році громадянство України отримали 7 883 особи за народженням або територіальним походженням, а також 60 осіб — на підставі Указу президента України. «Майже 2 630 000 закордонних паспортів та понад 1 320 000 ID-карток оформили фахівці Державної міграційної служби за минулий рік», — сказано в повідомленні. Крім того, міграційники оформили понад 17 000 посвідок на тимчасове проживання та майже 9 000 посвідок на постійне проживання.

Статус закордонного українця було надано 169 іноземцям українського походження.

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