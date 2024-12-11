У МЗС назвали кількість іноземців, які отримали статус закордонного українця — Finance.ua

У МЗС назвали кількість іноземців, які отримали статус закордонного українця Сьогодні 09:45

У МЗС назвали кількість іноземців, які отримали статус закордонного українця

У Міністерстві закордонних справ України 9 грудня відбулося 58-ме засідання Національної комісії з питань закордонних українців, під час якого статус закордонного українця було надано 169 іноземцям українського походження.

Про це міністерство повідомило на своїй фейсбук-сторінці

«Особливо у час війни важливо не лише не втрачати зв’язок з історичною Батьківщиною, але й посилювати його. Ми вдячні всім закордонним українцям за активну підтримку України», — зазначила заступниця очільника МЗС Мар’яна Беца, під головуванням якої відбулося засідання.

Відповідно до Закону України «Про закордонних українців» особа, яка набула статусу закордонного українця, має право:

працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України;

на безоплатне оформлення багаторазової візи для відвідання України;

на отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію; на безоплатне навчання, у рамках квот прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

Нагадаємо, закордонний українець — це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Укрінформ За матеріалами:

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