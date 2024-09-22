Скільки громадян готові залишитися в Україні, навіть отримавши громадянство США чи ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Скільки громадян готові залишитися в Україні, навіть отримавши громадянство США чи ЄС (інфографіка) Сьогодні 11:12

Скільки громадян готові залишитися в Україні, навіть отримавши громадянство США чи ЄС (інфографіка)

У вересні 2024 року переважна більшість українців (79%) заявили, що навіть за умови отримання громадянства США або країн ЄС, вони все одно залишилися б жити в Україні.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Готовність українців виїхати за кордон зросла до 19% порівняно з вереснем 2022 року, але все ще суттєво нижча, ніж у 2020 році, коли цей показник становив 28%.

У всіх вікових групах спостерігається збільшення частки тих, хто бажає переїхати за кордон, проте 74−86% продовжують хотіти залишитися в Україні.

Настрої молоді

Соціологи особливо виділяють настрої серед молоді. У 2020 році майже половина українців віком 18−29 років (46%) мали бажання виїхати за кордон.

До вересня 2022 року цей показник знизився до 13%, а до вересня 2024 року зріс до 26%.

Незважаючи на це зростання, 74% молоді до 30 років хочуть залишитися в Україні. Подібна тенденція спостерігається серед 30−44-річних, де 75% також не планують виїжджати.

Відповіді чоловіків та жінок

70% чоловіків не бажають покидати Україну, і лише 27% хочуть виїхати. Серед жінок 80% не планують залишати країну, а 18% мають намір переїхати.

Як наголошує КМІС, ці дані наведено і для чоловіків, і для жінок, щоб показати, що бажання чоловіків виїхати не можна пов’язувати лише з мобілізацією.

«Переважна більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли би покидати Україну», — зазначили соціологи.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що відтік населення, особливо молоді, є хронічною проблемою України, яка загострилася після початку повномасштабного вторгнення.

Він підкреслив, що складні умови воєнного часу сприяють поширенню маніпуляцій про настрої українців, зокрема наративів про їх бажання виїхати на Захід чи обмеження прав громадян.

Нагадаємо, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, на початку війни 95% українців, які були змушені виїхати за кордон, хотіли повернутися додому, але зараз цей показник знизився до менш ніж 80%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.