Скільки осіб отримали громадянство України протягом 2024 року: статистика — Finance.ua

Скільки осіб отримали громадянство України протягом 2024 року: статистика Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Скільки осіб отримали громадянство України протягом 2024 року: статистика

У 2024 році громадянство України отримали 7 883 особи за народженням або територіальним походженням, а також 60 осіб — на підставі Указу президента України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Інфографіка: Державна міграційна служба

«Майже 2 630 000 закордонних паспортів та понад 1 320 000 ID-карток оформили фахівці Державної міграційної служби за минулий рік», — сказано в повідомленні.

Крім того, міграційники оформили понад 17 000 посвідок на тимчасове проживання та майже 9 000 посвідок на постійне проживання.

За минулий рік 7 883 людини набули громадянство України. Захист в Україні надано 53 особам.

У сфері протидії нелегальній міграції, у 2024 році Державна міграційна служба виявила 3058 неврегульованих мігрантів.

Нагадаємо, у серпні минулого року президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Новий законопроєкт визначає допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття та поновлення громадянства України для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку.

У грудні Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений президентом законопроєкт про множинне громадянство. У пояснювальній записці сказано, що зміни втілять європейські принципи функціонування інституту громадянства, сприятимуть покращенню умов для повернення громадян України додому, збереження ними громадянства України, а також — розширять можливості для іноземців.

«Тепер, якщо іноземець набуває громадянства України, то він може не виходити із громадянства своєї громадянської належності. І так само, якщо громадянин України буде набувати громадянства іноземної держави, то він може не виходити із громадянства України. Але це має бути певний список цих держав, відносно яких саме громадяни України і іноземці можуть не відмовлятися від свого громадянства. Як передбачено законопроєктом, це має бути окремий закон, який буде визначати сам перелік цих держав», — пояснила перша заступниця голови Державної міграційної служби України Ірина Ковалевська.

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