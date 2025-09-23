ТОП-10 найпопулярніших вакансій в Україні — рейтинг Держслужби зайнятості Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

ТОП-10 найпопулярніших вакансій в Україні — рейтинг Держслужби зайнятості

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала 309 тисяч вакансій. Найбільше шукали підсобних робітників.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Найпопулярніші професії

Найбільший попит був на підсобних робітників: від початку року роботодавці подали 15 тисяч таких запитів. До обов’язків входять допоміжні роботи на виробництві, будівництві чи складах, транспортування вантажів, прибирання й сортування матеріалів. Спеціальної підготовки така робота не потребує. Водночас кількість охочих працювати підсобними робітниками перевищила пропозицію — у резюме понад 18 тисяч людей зазначили саме цю професію.

На другому місці водії автотранспорту. Було відкрито понад 13 тисяч вакансій, а претендентів на них виявилося 10,6 тисячі.

Третю позицію посіли продавці продовольчих товарів. Роботодавці запропонували понад 13 тисяч робочих місць, тоді як охочих працювати у сфері торгівлі виявилося майже 20 тисяч.

Популярною лишається й вакансія продавця-консультанта: понад 9 тисяч пропозицій проти 11 тисяч охочих.

П’ятірку лідерів закривають кухарі — майже 8,7 тисячі вакансій на майже 12 тисяч пошукачів.

На шостому місці прибиральники службових приміщень. Роботодавці подали близько 8 тисяч запитів, тоді як претендентів було 10,5 тисячі.

Бухгалтер посів сьоме місце за популярністю: 6,7 тисячі вакансій проти майже 9 тисяч пошукачів.

Восьмий за попитом учитель у закладах загальної середньої освіти. Йдеться про викладачів початкових шкіл, гімназій і ліцеїв. Було відкрито 4,7 тисячі вакансій на 7 тисяч претендентів.

Дев’яте місце посіла професія швачки. Тут ситуація протилежна: 4,6 тисячі вакансій на 3,9 тисячі охочих.

Десятку замикають медичні сестри та брати — майже 4,5 тисячі вакансій і понад 6,7 тисячі кандидатів.

«Також існує перелік професій, які з’являються на ринку праці дуже нечасто. По одному випадку запитів від роботодавців були такі спеціальності, як завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки», — розповіли в службі зайнятості.

Нагадаємо, з початку року понад 238 тисяч людей отримали роботу (йдеться як про постійну, так і про тимчасову роботу або підприємництво) через Державну службу зайнятості. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший ріст у Закарпатській області, там цей показник зріс, у порівнянні з минулим роком, на 50% і зараз становить 5,6 тис. осіб.

Штучний інтелект може не лише забирати робочі місця, а й допомагати їх знаходити. Принаймні саме таку функцію йому знайшли у Державній службі зайнятості, яка запустила новий ШI-інструмент для пошуку роботи.

