Як розрахувати суму за доставку газу на 2026 рік

Особисті фінанси
36
Порахувати суму за доставку газу в майбутніх платіжках можна вже зараз. Адже у вересні закінчується так званий газовий рік. Саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2024-го по 30 вересня 2025-го року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку «блакитного палива» з 1 січня 2026 року.
Про це пише ГазПравда.
Видання нагадує, що наприкінці ще 2023 року уряд скасував мораторій на відключення від газу абонентів-боржників. Заборона діє лише в регіонах, де точаться бойові дії, чи на тимчасово окупованих територіях. Або якщо ваше житло постраждало внаслідок ворожих атак.
Усі інші споживачі ризикують залишитися без «блакитного палива», якщо накопичуватимуть заборгованість.

Як зробити розрахунок

Щоб дізнатися суму за доставку у 2026 році, потрібно:
  • взяти річний обсяг споживання газу за період з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го (ці дані доступні в особистому кабінеті оператора ГРМ);
  • помножити цю цифру на тариф вашого оператора ГРМ;
  • поділити отриманий результат на 12 (місяців).
Тарифи на доставку наразі залишаються без змін, тож сума залежатиме лише від фактичного споживання.
Показання лічильника треба подавати щомісяця з 1 по 5 число, особливо наприкінці газового року. Якщо цього не зробити, вам можуть нарахувати обсяги за плановими нормами. Навіть за відсутності споживання варто передавати незмінні дані, щоб уникнути зайвих нарахувань.

Що таке мінімальна плата за доставку газу

Навіть без використання газу діє мінімальна плата, залежно від обладнання:
  • 39 куб. м на рік — для приготування їжі;
  • 126 куб. м — для приготування їжі та підігріву води;
  • 314 куб. м — для опалення.
Ці норми закріплені Кодексом газорозподільних систем. Щоб зовсім не платити, потрібно офіційно розірвати угоду з оператором і фізично від’єднатися від мережі. Повторне підключення оплачуватиметься окремо.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки. За словами Ніколайчука, НБУ прагне досягати інфляційних цілей не адміністративними обмеженнями, а за допомогою послідовної монетарної політики. Водночас різкі цінові стрибки, зокрема у сфері комунальних тарифів, створюють додаткові ризики для економіки.
Тарифи
