Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка)

Дані про рівень оплати праці в ЄС щороку збирає і подає статистична служба Eurostat . Так, середня місячна зарплата за повної зайнятості в Європі суттєво відрізняється: у Болгарії вона становить 1125 євро, тоді як у Люксембурзі — 6755 євро, тобто майже у шість разів більше.

у середньому по ЄС працівники отримують близько 3155 євро (на 2023 рік). Дані щодо середньої зарплати 2024 року ще відсутні, їх опублікують наприкінці 2025 року. Як йдеться у статті Finance.ua (на 2023 рік). Дані щодо середньої зарплати 2024 року ще відсутні, їх опублікують наприкінці 2025 року.

Данія — єдина держава, де заробітки також перевищують 5 тис. євро на місяць, у середньому це 5 634 євро. Майже дотягують до цієї позначки Ірландія (4890 євро) та Бельгія (4832 євро). В Австрії (4 542 євро), Німеччині (4 250 євро) та Фінляндії (4 033 євро) середня зарплата теж, як бачимо, перевищує 4 тис. євро.

Утім, ситуація по Європі дуже різна. У 10 з 26 країн ЄС (без урахування Нідерландів, де немає даних Eurostat) середня зарплата не дотягує навіть до 2 тис. євро. У чотирьох країнах цей показник нижчий за 1500 євро. Трохи вище — у Польщі (1505 євро). У Румунії, Греції та Угорщині працівники в середньому отримують близько 1400 євро на місяць.

Серед чотирьох найбільших економік ЄС найвищі зарплати отримують у Німеччині — 4250 євро на місяць. Далі йде Франція із середнім рівнем 3555 євро. Водночас Італія (2729 євро) та Іспанія (2716 євро) відстають від середнього показника по ЄС більш ніж на 400 євро.

Якщо подивитися на статистику ОЕСР , Швейцарія є абсолютним лідером із середньою зарплатою 8104 євро. Високо тримається Норвегія (5027 євро), а у Великій Британії заробітки становлять у середньому 4220 євро. Не відстають і Нідерланди, які з показником 4629 євро входять до лідерів ЄС за рівнем оплати праці.

Загалом тренд очевидний: Західна та Північна Європа пропонують найвищі зарплати, тоді як у країнах Південної та Східної Європи рівень оплати значно нижчий.

🎤 Кожну новину на Finance.ua можна не лише читати, а й слухати. Тисніть ▶️ на зображенні у новині й дізнавайтеся про все найважливіше ще швидше!

Для порівняння, 2025 року, за даними Держстату, середня зарплата в Україні зросла до 23 460 гривень, що відповідає 484 євро. Водночас середній рівень зарплат у країнах ЄС становить близько 3 155 євро. Тобто працівники в Україні заробляють в шість разів менше, ніж у Європі.

Навіть у країнах ЄС із найнижчими зарплатами рівні оплати значно перевищують українські. Наприклад, мінімальна середня зарплата у Болгарії понад вдвічі перевищує середню українську.

Скільки отримують українці у Європі — розповіли у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.