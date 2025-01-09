Українцям надходять платіжки за доставку газу: коли можна не платити — Finance.ua

Українцям надходять платіжки за доставку газу: коли можна не платити Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Українцям надходять платіжки за доставку газу: коли можна не платити

Українцям з 1 січня перерахували плату за доставку газу з урахуванням обсягів споживання за минулий рік. Однак при цьому платити за доставку газу потрібно навіть тим, хто не користується ним ні зараз, ні минулого року. Якщо підключений до газу, нараховуватимуть доставку щонайменше за мінімальний обсяг споживання.

можна не платити за доставку газу. В усіх інших варіантах щомісячно надходитимуть платіжки. Як йдеться у матеріалі OBOZ.UA, всього є два варіанти, коли вамВ усіх інших варіантах щомісячно надходитимуть платіжки.

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За доставку газу можуть не платити українці, які не підключені до газової мережі.

газу можуть не платити українці, які не підключені до газової мережі. За доставку газу можуть не платити українці, які мають підключення, але перекрили газопостачання за власним бажанням (або їх відключили, наприклад, за значні борги).

Також є два випадки, коли доведеться переплачувати за доставку газу (якщо не враховувати технічні помилки з боку постачальника послуги). Перший — якщо ви взагалі не споживаєте газ, живете в іншому помешканні, але не відключаєте газ. У такому випадку доведеться платити лише за підключення до блакитного палива. Щоб не переплачувати, достатньо звернутися до свого оператора ГРМ та написати заяву про відключення від газової мережі.

Другий — якщо ви не передаєте покази газового лічильника. У такому випадку вам можуть порахувати доставку за усередненими об’ємами споживання. А вони можуть бути значно більшими, ніж фактично спожиті об’єми.

При цьому, найімовірніше, платити за газ усе одно доведеться. Наприклад, у грудні 2024-го Володимир-Волинський міський суд відмовився задовольнити позов чоловіка, який вимагав «Волиньгаз» скасувати борг за доставку газу.

Позивач ще з липня 2022-го разом із родиною проживає в Італії. Йому нарахували 3874 грн за доставку газу. «Попри нульовий показник споживання природного газу згідно з показниками лічильника, відповідач нараховує за доставку газу за міфічні кубометри газу, які не прив’язані до показників лічильника», — йдеться в матеріалах справи. Представник «Волиньгазу» пояснив, що розмір плати за доставку розрахували у 2023-му, виходячи з обсягів споживання за газовий рік із жовтня 2021-го до вересня 2022-го. У цей період родина ще до переїзду в Італію встигла використати 1520 кубометрів газу. Отже, щомісячно треба було платити за доставку 126,6 кубометра.

До того ж навіть якщо родина взагалі не споживала газ, нарахування відбувалося за мінімальними граничними об’ємами. «Суд звертає увагу на доводи відповідача, що припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов’язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору», — йдеться в рішенні суду.

У результаті суд визнав: за доставку газу до квартир в Україні треба платити, навіть якщо ще кілька років тому ви виїхали в іншу країну й у квартирі ніхто не живе. Якщо ви хочете, щоб квартира залишалась порожньою, і не хочете платити за доставку газу, треба розірвати договір (а він підписується автоматично) на доставку газу та відключити блакитне паливо.

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