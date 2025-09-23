0 800 307 555
Тимчасові технічні труднощі в Резерв+: що робити

Особисті фінанси
Як повідомляє Міноброни наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
Усі раніше видані документи залишаються дійсними.
Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).
Що рекомендують

Міноблорони рекомендує зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою.
Для цього на головному екрані застосунку треба натиснути три крапки та обрати «Завантажити PDF».
«Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом» — написали там. ю
Рініше писали, що після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки». Це пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна.
Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
