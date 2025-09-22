0 800 307 555
Особисті фінанси
67
Міноборони запускає бета-тест відстрочок у «Резерв+» для батьків дітей з інвалідністю
Невдовзі у мобільному застосунку Резерв+ запрацює нова послуга — оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини. Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму за посиланням.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Хто може взяти участь у тестуванні

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Як працює онлайн-відстрочка

У Резерв+ потрібно подати запит. Система перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. У разі підтвердження рішення автоматично з’являється в електронному військовому документі.
Процес повністю автоматизований, зазвичай триває кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК чи довгого очікування.

Хто вже може отримати відстрочку в Резерв+:

  • люди з інвалідністю;
  • студенти, аспіранти;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.
Нагадаємо, після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки». Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні залишається стабільним і дозволяє не лише компенсувати втрати особового складу, а й формувати резерви.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
Payment systems