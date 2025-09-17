У Резерв+ з’явився новий статус: що це означає Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки».

Це пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна.

Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

«Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов’язаного», — зазначила Воловіна.

Це може вказувати на необхідність пройти базову військову підготовку, якщо інша військова спеціальність не була підтверджена.

Нагадаємо, в застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Як сплатити штраф

Завантажте та відкрийте Резерв+. Перейдіть у розділ «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів територіальний центр комплектування (ТЦК) розгляне заяву та надішле постанову. Після цього стане доступною сплата штрафу у розмірі 8 500 грн — це 50 % від повної суми. Сплатити потрібно протягом 20 днів.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн.

