У Резерв+ з’явився новий статус: що це означає

Особисті фінанси
Після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки».
Це пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна.
Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
«Реєстр не знає, яка в особи військово-облікова спеціальність як у військовозобов’язаного», — зазначила Воловіна.
Це може вказувати на необхідність пройти базову військову підготовку, якщо інша військова спеціальність не була підтверджена.
Нагадаємо, в застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Як сплатити штраф

  1. Завантажте та відкрийте Резерв+.
  2. Перейдіть у розділ «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
  3. Протягом трьох днів територіальний центр комплектування (ТЦК) розгляне заяву та надішле постанову.
  4. Після цього стане доступною сплата штрафу у розмірі 8 500 грн — це 50 % від повної суми. Сплатити потрібно протягом 20 днів.
Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
