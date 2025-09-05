Резерв+: які штрафи за порушення військового обліку можна оплатити онлайн Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

Зображення: mod.gov.ua

На початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс для сплати штрафів за несвоєчасне уточнення даних. Відтоді його функціонал розширювали, і зараз у застосунку можна оплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

За які порушення можна сплатити штраф в Резерв+

Штраф можна оплатити, якщо ви:

не прибули за повісткою до ТЦК та СП;

не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не стали на військовий облік за новою адресою;

не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

Як сплатити штраф

Завантажте застосунок Резерв+ у App Store (для iOS/Apple) або Google Play (для Android). Авторизуйтесь, перейдіть у розділ «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову про порушення. Після цього відкривається можливість сплати штрафу — 8 500 грн, що становить 50% від повної суми.

На оплату дається 20 днів. Якщо не сплатити вчасно, доведеться заплатити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Іноді інформація не встигає оновитися через навантаження у ТЦК та СП. У такому випадку важливо мати квитанцію про оплату, аби уникнути повторного штрафу.

Весь процес зазвичай триває близько чотирьох днів. Щоб оновити статус, потрібно відкрити військовий документ у Резерв+. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до Державної виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення — за яке цей штраф був нарахований — і прибирає червону стрічку. Але це не скасовує вашого обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі.

Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Ігнорування бойової повістки — це ухилення від призову під час мобілізації. За це передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Які повістки вважаються врученими

Повістка вважається врученою, якщо працівники ТЦК та СП надіслали її поштою рекомендованим листом або вручили особисто. Відмітка про це заноситься до реєстру військовозобов’язаних.

Якщо людина не з’явилася вчасно, це не звільняє її від обов’язку прибути до ТЦК та СП.

Якщо повістка не надходила

Якщо у застосунку є штраф за неприбуття за повісткою, а ви її не отримували, потрібні докази: довідка з пошти про відсутність відправлення чи повідомлення про неможливість доставки. Тоді можна звернутися до ТЦК та СП і зняти порушення.

Якщо ж повістка була надіслана належним чином, але ви про це не знали, обов’язок її виконати зберігається.

Якщо дані в Резерв+ не оновилися

Так може статися, якщо оператор ТЦК та СП не встиг внести зміни до реєстру. У такому разі потрібно звернутися до свого ТЦК та СП для уточнення та виправлення інформації.

Відмова від проходження ВЛК

Проходження військово-лікарської комісії є обов’язковим. Відмова від неї вважається порушенням і може призвести до штрафу. Тому радять завчасно подбати, щоб усі медичні документи були внесені до електронної системи охорони здоров’я.

Військовий облік у 25 років

Досягнувши 25 років, громадянин переходить у статус військовозобов’язаного і має стати на облік у ТЦК та СП. У разі невиконання цього обов’язку нараховується штраф. Крім того, відсутність військово-облікового документа може створити труднощі у повсякденному житті — зокрема, при оформленні паспорта, працевлаштуванні чи відрядженні за кордон.

Чи можна сплатити штраф без Резерв+

Так, це можна зробити у ТЦК та СП після подання заяви.

