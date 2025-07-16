Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката) — Finance.ua

Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката) Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката)

У деяких чоловіків почали з’являтися повідомлення в застосунку Резерв+ про нібито необхідність сплатити штраф. Така розсилка відбулася, ймовірно, у зв’язку з доданими новаціями в додаток.

Про це пише 24 Канал

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Розповів про ситуацію Антон Сененко.

За останні дні тисячі чоловіків могли отримати в Резерв+ повідомлення про те, що вони не оновили свої дані вчасно (тобто до 16.07.2024 року) і штраф за це порушення складає 17 000 гривень. А далі слідує приписка, що якщо сплатити відразу, то усього 8 500 гривень.

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Сененко пояснив, що застосунок бачить лише дату його завантаження і чомусь не бачить даних від ТЦК. Пропозицію сплатити штраф Резерв+ автоматично розсилає усім тим, кого вважає порушником, бо інші дані не підтягуються.

Як зазначає адвокат Дар’я Тарасенко у своєму фейсбуці, якщо людина погодиться зі штрафом, вона автоматично визнає, що вона не оновила дані вчасно — тобто до 16 липня 2024 року.

Антон Сененко розповів про кілька версій виникнення повідомлень про штрафи, подякувавши Міноборони за допомогу:

Ніякого штрафу не існує та це лише повідомлення.

Резерв — це додаток, що підтягує інформацію з реєстру. Якщо ТЦК не додав дані, то у Резерв+ бракне інформації.

Якщо інформацію про оновлення даних не внесли до реєстру вчасно, то датою оновлення даних вважають дату встановлення застосунку на телефон.

Унаслідок масових повідомлень про штрафи велика кількість чоловіків почала приходити особисто до ТЦК та СП, створюючи величезні черги.

Своєю чергою, на скарги користувачів застосунку відповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона каже, що інформації про уточнення даних немає в реєстрі «Оберіг» та треба звернутися до ТЦК із цим питанням.

Нагадаємо, раніше писали , що Міністерство оборони запускає бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+». Про це повідомилаз аступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, нова послуга дозволяє сплатити штраф у розмірі 8500 грн онлайн без необхідності йти до ТЦК.

На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Можливість поширюється на тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року. Оплату штрафів за інші види порушень обліку планують запускати поступово пізніше.

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