Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката)

Особисті фінанси
53
Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката)
Чому надходять повідомлення про штрафи в Резерв+ (пояснення адвоката)
У деяких чоловіків почали з’являтися повідомлення в застосунку Резерв+ про нібито необхідність сплатити штраф. Така розсилка відбулася, ймовірно, у зв’язку з доданими новаціями в додаток.
Про це пише 24 Канал.
Читайте також
Розповів про ситуацію Антон Сененко.
За останні дні тисячі чоловіків могли отримати в Резерв+ повідомлення про те, що вони не оновили свої дані вчасно (тобто до 16.07.2024 року) і штраф за це порушення складає 17 000 гривень. А далі слідує приписка, що якщо сплатити відразу, то усього 8 500 гривень.
Читайте також
Сененко пояснив, що застосунок бачить лише дату його завантаження і чомусь не бачить даних від ТЦК. Пропозицію сплатити штраф Резерв+ автоматично розсилає усім тим, кого вважає порушником, бо інші дані не підтягуються.
Як зазначає адвокат Дар’я Тарасенко у своєму фейсбуці, якщо людина погодиться зі штрафом, вона автоматично визнає, що вона не оновила дані вчасно — тобто до 16 липня 2024 року.
Антон Сененко розповів про кілька версій виникнення повідомлень про штрафи, подякувавши Міноборони за допомогу:
  • Ніякого штрафу не існує та це лише повідомлення.
  • Резерв — це додаток, що підтягує інформацію з реєстру. Якщо ТЦК не додав дані, то у Резерв+ бракне інформації.
  • Якщо інформацію про оновлення даних не внесли до реєстру вчасно, то датою оновлення даних вважають дату встановлення застосунку на телефон.
Унаслідок масових повідомлень про штрафи велика кількість чоловіків почала приходити особисто до ТЦК та СП, створюючи величезні черги.
Своєю чергою, на скарги користувачів застосунку відповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона каже, що інформації про уточнення даних немає в реєстрі «Оберіг» та треба звернутися до ТЦК із цим питанням.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, раніше писали, що Міністерство оборони запускає бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+». Про це повідомилаз аступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, нова послуга дозволяє сплатити штраф у розмірі 8500 грн онлайн без необхідності йти до ТЦК.
На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Можливість поширюється на тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року. Оплату штрафів за інші види порушень обліку планують запускати поступово пізніше.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems