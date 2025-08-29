У Міноборони працюють над запуском автоматичного переоформлення відстрочок у «Резерв+» — Finance.ua
укр
У Міноборони працюють над запуском автоматичного переоформлення відстрочок у «Резерв+»

У Міноборони працюють над запуском автоматичного переоформлення відстрочок у «Резерв+»
У Міноборони працюють над запуском автоматичного переоформлення відстрочок у «Резерв+»
У Міністерстві оборони працюють над запуском у застосунку «Резерв+» автоматичного переоформлення відстрочок.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук в ефірі телемарафону.
«На сьогодні ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювалися автоматично. Тому всі, хто оформить відстрочку через „Резерв+“ в електронному вигляді, матимуть можливість потім не звертатися офлайн до ТЦК і СП, і взагалі більше не стикатися з чергою», — сказала Ферчук.
Нагадаємо, на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних.
Потім додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
У серпні у Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
За матеріалами:
УНН
Резерв+
