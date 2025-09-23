Перші заробітки: що треба знати про роботу для неповнолітніх Сьогодні 19:31 — Особисті фінанси

Перші заробітки: що треба знати про роботу для неповнолітніх

Дедалі більше підлітків зараз прагнуть самостійності навіть у фінансових питаннях. Молодь шукає перші підробітки, щоб мати власні гроші та менше залежати від батьків. Утім, перед тим як влаштовуватися на роботу, важливо знати, які права мають неповнолітні працівники та які обмеження встановлює законодавство.

Як пише Мін’юст, Конституція України гарантує безбар’єрний доступ до можливості заробляти собі на життя працею усім громадянам, зокрема й неповнолітнім.

Водночас у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов особи віком від 14 до 18 років користуються пільгами, передбаченими законодавством України.

Так, неповнолітніх працівників заборонено залучати:

до роботи у шкідливих або небезпечних умовах праці;

до підземних робіт;

до нічних, понаднормових робіт та робіт у вихідні дні;

до робіт, пов’язаних з підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені граничні норми.

Крім того, неповнолітні мають право на відпустку тривалістю 31 календарний день та на щорічний медичний огляд.

А при прийнятті на роботу для таких працівників не встановлюється випробувальний термін.

Що стосується тривалості робочого часу:

для працівників віком від 16 до 18 років вона обмежена 36 годинами на тиждень;

особи віком від 15 до 16 років можуть працювати не більше 24 години на тиждень;

а підлітки віком від 14 до 15 років — не більше 12 годин на тиждень (на канікулах — не більше 24 годин).

Чи потрібна згода батьків

Для дітей, які досягли 15 років, влаштування на роботу можливе лише за письмової згоди одного з батьків або особи, яка його замінює. Дітей від 14 років законодавство дозволяє приймати на роботу у вільний від навчання час за згодою батьків, якщо це легка робота, яка не шкодить здоров’ю та навчанню.

Трудовий договір з неповнолітнім працівником укладається виключно у письмовій формі. Під час військового стану усі законодавчі норми, які регламентують трудові права неповнолітніх, зберігають чинність.

Щоб звільнити підлітка, роботодавцеві потрібно мати згоду районної чи міської служби у справах дітей. Водночас батьки та піклувальники підлітків мають право вимагати розірвати трудовий договір, якщо його продовження загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його права.

