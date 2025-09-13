Пошук роботи: чим відрізняються зумери від міленіалів Сьогодні 18:16

Пошук роботи: чим відрізняються зумери від міленіалів

Зумери інакше підходять до пошуку роботи, аніж міленіали. Зокрема фахівці, народжені після 1997 року, між однаковими вакансіями оберуть компанію з більшою соціальною відповідальністю, навіть якщо зарплата буде нижчою.

Про це розповіла доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Людмила Черенько виданню «РБК-Україна».

Що відрізняє зумерів від міленіалів

Зокрема, майже половина (46%) зумерів віддали б перевагу роботодавцю, який дбає про довкілля та глобальні проблеми.

Також, як зазначає Черенько, міленіали більш орієнтовані на високі заробітки та прагнуть працювати в офісі.

Натомість для зумерів менш важливий поділ на «фізичну» чи «розумову» роботу — головне, щоб професія відповідала їхнім переконанням.

Крім того, міленіали частіше схиляються до самозайнятості, підприємництва та фрилансу. Водночас експерти прогнозують, що у майбутньому підприємницький потенціал зумерів може бути навіть вищим.

Нагадаємо, результати дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування підлітків та дітей в Україні» свідчать , що українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами.

Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.

У роботі школярі мріють про прибутковість їхньої праці, стабільність та балансом між роботою та особистим життям.

