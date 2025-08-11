Молодим лікарям в Україні виплатять 200 тис. гривень: умови і деталі — Finance.ua

Молодим лікарям в Україні виплатять 200 тис. гривень: умови і деталі Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Молодим лікарям в Україні виплатять 200 тис. гривень: умови і деталі

Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Програма діятиме до припинення воєнного стану із можливістю продовження.

Хто зможе претендувати на виплату

Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.

Як діяти:

2. Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу.

3. Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад — видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

4. Крім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

Важливо: обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій.

Які документи потрібно подати

До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:

заяву на ім’я ректора (у довільній формі);

лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;

копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);

документи, що підтверджують трудову діяльність — копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).

копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти за посиланням

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

Коли доведеться повернути кошти

У разі дострокового звільнення лікаря — за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків — суму допомоги доведеться повернути протягом 10 днів.

Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

