ШІ знайде вам роботу: Держслужба зайнятості запустила новий інструмент

Штучний інтелект може не лише забирати робочі місця, а й допомагати їх знаходити. Принаймні саме таку функцію йому знайшли у Державній службі зайнятості, яка запустила новий ШI-інструмент для пошуку роботи.

Про це повідомила пресслужба ДСЗУ.

Відтепер на сайті служби (www.dcz.gov.ua/aijob) доступний цифровий помічник, що має спростити підбір вакансій.

Він може шукати роботу за ключовими словами, містом чи рівнем зарплати, а ще — аналізувати резюме та пропонувати варіанти, що відповідають вашому досвіду та навичкам.

Заявлено, що сервіс працює максимально конфіденційно: CV обробляється лише кілька секунд і одразу видаляється, тож це не матиме жодних ризиків для персональних даних.

Ще одна перевага — повна незалежність від глобальних платформ. Локальний AI налаштований саме під український ринок праці, що робить його зручним та стабільним.

Сервіс уже доступний у тестовому режимі.

Довідка Finance.ua:

зазвичай пошук роботи займає близько місяця, але іноді процес може затягнутися. Проте не варто сумніватися у собі, затримки в працевлаштуванні залежать не лише від навичок, досвіду чи активності кандидата. За посиланням ділимось порадами, які допоможуть швидше отримати пропозицію про роботу;

цікаво, що за останні 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця;

за прогнозами уряду, середня зарплата українців зростатиме майже на 5 тис. грн щороку і до 2028 сягне 39 тис. грн.

