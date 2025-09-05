0 800 307 555
ШІ знайде вам роботу: Держслужба зайнятості запустила новий інструмент

Особисті фінанси
54
Штучний інтелект може не лише забирати робочі місця, а й допомагати їх знаходити. Принаймні саме таку функцію йому знайшли у Державній службі зайнятості, яка запустила новий ШI-інструмент для пошуку роботи.
Про це повідомила пресслужба ДСЗУ.
  • Відтепер на сайті служби (www.dcz.gov.ua/aijob) доступний цифровий помічник, що має спростити підбір вакансій.
  • Він може шукати роботу за ключовими словами, містом чи рівнем зарплати, а ще — аналізувати резюме та пропонувати варіанти, що відповідають вашому досвіду та навичкам.
Заявлено, що сервіс працює максимально конфіденційно: CV обробляється лише кілька секунд і одразу видаляється, тож це не матиме жодних ризиків для персональних даних.
Ще одна перевага — повна незалежність від глобальних платформ. Локальний AI налаштований саме під український ринок праці, що робить його зручним та стабільним.
Сервіс уже доступний у тестовому режимі.

Довідка Finance.ua:

  • зазвичай пошук роботи займає близько місяця, але іноді процес може затягнутися. Проте не варто сумніватися у собі, затримки в працевлаштуванні залежать не лише від навичок, досвіду чи активності кандидата. За посиланням ділимось порадами, які допоможуть швидше отримати пропозицію про роботу;
  • цікаво, що за останні 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця;
  • за прогнозами уряду, середня зарплата українців зростатиме майже на 5 тис. грн щороку і до 2028 сягне 39 тис. грн.
