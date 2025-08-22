Які вакансії отримували найбільше відгуків в Україні з 2021 по 2025 — Finance.ua

Які вакансії отримували найбільше відгуків в Україні з 2021 по 2025 Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

За останні 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота

«Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку», — розповіли автори дослідження.

2021 рік

У топ-10 вакансій із найбільшою кількістю відгуків потрапили переважно робітничі спеціальності. Найвищу медіанну зарплату пропонували водіям (17 500 грн), найнижчу — прибиральницям (7 000 грн).

Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2021 рік:

Будівництво / облицювальні роботи — 16 000 грн. Продавець — 10 400 грн. Інші сфери зайнятості — 11 000 грн. Водій — 17 500 грн. Початок кар’єри / Студенти — 10 000 грн. Виробництво / робітничі спеціальності — 13 500 грн. Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 10 700 грн. Клінінг / Домашній персонал — 9 500 грн. Роздрібна торгівля / продажі / закупки — 11 500 грн. Прибиральниця — 7 000 грн.

2022 рік

Після початку повномасштабної війни перелік топ-10 вакансій змінився: до списку додались професії різноробочого, охоронця, вантажника, кухаря.

Найвищу зарплату серед популярних категорій отримували водії (22 500 грн), найнижчу — різноробочі (650 грн).

Водночас для деяких професій оплата знизилась у порівнянні з 2021 роком — зокрема у прибиральниць та в категорії «Інші сфери» й «Початок кар’єри / Студенти».

Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2022 рік:

Продавець — 11 500 грн. Водій — 22 500 грн. Інші сфери зайнятості — 8 500 грн. Різноробочий — 650 грн. Інше — 13 440 грн. Початок кар’єри / Студенти — 5 500 грн. Охоронець — 10 375 грн. Вантажник — 10 500 грн. Прибиральниця — 5 200 грн. Кухар — 11 500 грн.

2023 рік

У 2023 році на перше місце за кількістю відгуків вийшла вакансія різноробочого. Також у топ-10 увійшли бариста, промоутери, продавці-консультанти.

Водіям знову пропонували найвищу зарплату — 25 000 грн, а найнижчу — промоутерам (8 750 грн).

Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2023 рік:

Різноробочий — 15 250 грн. Продавець — 13 200 грн. Виробництво / робітничі спеціальності — 16 800 грн. Водій — 25 000 грн. Вантажник — 14 150 грн. Прибиральниця — 9 250 грн. Бариста — 13 000 грн. Промоутер — 8 750 грн. Охоронець — 12 250 грн. Продавець-консультант — 13 600 грн.

2024 рік

Цього року значних змін у топ-10 не відбулось, однак загальний рівень зарплат виріс. Водіям пропонували найбільше — вже 30 000 грн, прибиральницям найменше — 10 965 грн.

Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2024 рік:

Різноробочий — 18 500 грн. Виробництво / робітничі спеціальності — 20 000 грн. Водій — 30 000 грн. Продавець — 16 850 грн. Вантажник — 17 500 грн. Прибиральниця — 10 965 грн. Бариста — 16 000 грн. Охоронець — 14 500 грн. Початок кар’єри / Студенти — 17 000 грн. Кухар — 20 000 грн.

2025 рік

Станом на липень 2025 у топ-10 вакансій, на які найчастіше відгукуються українці, зʼявились позиції пакувальника та бариста. Найвищу зарплату знову пропонують водіям — 33 000 грн, найменшу — прибиральницям (12 375 грн).

Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2025 рік:

Різноробочий — 22 500 грн. Виробництво / робітничі спеціальності — 24 000 грн. Водій — 33 000 грн. Продавець — 20 000 грн. Пакувальник — 20 000 грн. Початок кар’єри / Студенти — 20 000 грн. Вантажник — 21 500 грн. Бариста — 18 250 грн. Прибиральниця — 12 375 грн. Охоронець — 15 250 грн.

Нагадаємо, у 2025 році роботодавці значно активніше пропонують роботу українцям, яким ще немає 18 років. Найбільше вакансій з’являється у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі. Попит на молодь особливо зростає в літній період. У липні 2025 року кількість вакансій, що підходять неповнолітнім кандидатам, на платформі OLX зросла на 55% у порівнянні з липнем 2024-го. Медіанна зарплата за рік піднялася на 16%. Найбільший стрибок зафіксовано у виробництві на позиції пакувальника: майже в 10 разів більше оголошень, ніж торік.

На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості з’являються унікальні вакансії, які не часто зустрінеш на сайтах з пошуку роботи. Наприклад, флотатор, наїзник або рецептурник.

