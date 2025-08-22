Які вакансії отримували найбільше відгуків в Україні з 2021 по 2025 — Finance.ua

Які вакансії отримували найбільше відгуків в Україні з 2021 по 2025
За останні 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
«Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку», — розповіли автори дослідження.
2021 рік
У топ-10 вакансій із найбільшою кількістю відгуків потрапили переважно робітничі спеціальності. Найвищу медіанну зарплату пропонували водіям (17 500 грн), найнижчу — прибиральницям (7 000 грн).
Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2021 рік:
- Будівництво / облицювальні роботи — 16 000 грн.
- Продавець — 10 400 грн.
- Інші сфери зайнятості — 11 000 грн.
- Водій — 17 500 грн.
- Початок кар’єри / Студенти — 10 000 грн.
- Виробництво / робітничі спеціальності — 13 500 грн.
- Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 10 700 грн.
- Клінінг / Домашній персонал — 9 500 грн.
- Роздрібна торгівля / продажі / закупки — 11 500 грн.
- Прибиральниця — 7 000 грн.
2022 рік
Після початку повномасштабної війни перелік топ-10 вакансій змінився: до списку додались професії різноробочого, охоронця, вантажника, кухаря.
Найвищу зарплату серед популярних категорій отримували водії (22 500 грн), найнижчу — різноробочі (650 грн).
Водночас для деяких професій оплата знизилась у порівнянні з 2021 роком — зокрема у прибиральниць та в категорії «Інші сфери» й «Початок кар’єри / Студенти».
Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2022 рік:
- Продавець — 11 500 грн.
- Водій — 22 500 грн.
- Інші сфери зайнятості — 8 500 грн.
- Різноробочий — 650 грн.
- Інше — 13 440 грн.
- Початок кар’єри / Студенти — 5 500 грн.
- Охоронець — 10 375 грн.
- Вантажник — 10 500 грн.
- Прибиральниця — 5 200 грн.
- Кухар — 11 500 грн.
2023 рік
У 2023 році на перше місце за кількістю відгуків вийшла вакансія різноробочого. Також у топ-10 увійшли бариста, промоутери, продавці-консультанти.
Водіям знову пропонували найвищу зарплату — 25 000 грн, а найнижчу — промоутерам (8 750 грн).
Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2023 рік:
- Різноробочий — 15 250 грн.
- Продавець — 13 200 грн.
- Виробництво / робітничі спеціальності — 16 800 грн.
- Водій — 25 000 грн.
- Вантажник — 14 150 грн.
- Прибиральниця — 9 250 грн.
- Бариста — 13 000 грн.
- Промоутер — 8 750 грн.
- Охоронець — 12 250 грн.
- Продавець-консультант — 13 600 грн.
2024 рік
Цього року значних змін у топ-10 не відбулось, однак загальний рівень зарплат виріс. Водіям пропонували найбільше — вже 30 000 грн, прибиральницям найменше — 10 965 грн.
Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2024 рік:
- Різноробочий — 18 500 грн.
- Виробництво / робітничі спеціальності — 20 000 грн.
- Водій — 30 000 грн.
- Продавець — 16 850 грн.
- Вантажник — 17 500 грн.
- Прибиральниця — 10 965 грн.
- Бариста — 16 000 грн.
- Охоронець — 14 500 грн.
- Початок кар’єри / Студенти — 17 000 грн.
- Кухар — 20 000 грн.
2025 рік
Станом на липень 2025 у топ-10 вакансій, на які найчастіше відгукуються українці, зʼявились позиції пакувальника та бариста. Найвищу зарплату знову пропонують водіям — 33 000 грн, найменшу — прибиральницям (12 375 грн).
Перелік найпопулярніших категорій та рівень медіанних зарплат станом на 2025 рік:
- Різноробочий — 22 500 грн.
- Виробництво / робітничі спеціальності — 24 000 грн.
- Водій — 33 000 грн.
- Продавець — 20 000 грн.
- Пакувальник — 20 000 грн.
- Початок кар’єри / Студенти — 20 000 грн.
- Вантажник — 21 500 грн.
- Бариста — 18 250 грн.
- Прибиральниця — 12 375 грн.
- Охоронець — 15 250 грн.
Нагадаємо, у 2025 році роботодавці значно активніше пропонують роботу українцям, яким ще немає 18 років. Найбільше вакансій з’являється у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі. Попит на молодь особливо зростає в літній період. У липні 2025 року кількість вакансій, що підходять неповнолітнім кандидатам, на платформі OLX зросла на 55% у порівнянні з липнем 2024-го. Медіанна зарплата за рік піднялася на 16%. Найбільший стрибок зафіксовано у виробництві на позиції пакувальника: майже в 10 разів більше оголошень, ніж торік.
На Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості з’являються унікальні вакансії, які не часто зустрінеш на сайтах з пошуку роботи. Наприклад, флотатор, наїзник або рецептурник.
