Скільки зараз готові платити українцям до 18 років — Finance.ua

Скільки зараз готові платити українцям до 18 років

У 2025 році роботодавці значно активніше пропонують роботу українцям, яким ще немає 18 років. Найбільше вакансій з’являється у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі. Попит на молодь особливо зростає в літній період.

Про це свідчать дані OLX Робота

У липні 2025 року кількість вакансій, що підходять неповнолітнім кандидатам, на платформі OLX зросла на 55% у порівнянні з липнем 2024-го. Медіанна зарплата за рік піднялася на 16%.

Найбільший стрибок зафіксовано у виробництві на позиції пакувальника: майже в 10 разів більше оголошень, ніж торік.

У будівельній сфері особливо зростає попит на різноробочих: кількість вакансій для молоді збільшилася на 106%.

Також більше пропозицій роботи для:

вантажників (логістика та доставка) +68% оголошень;

продавців (роздрібна торгівля) +57%;

продавців-консультантів +53%.

У готельно-ресторанній справі зросла кількість вакансій для кандидатів до 18 років на посади барист (+39%) та офіціантів (+20%).

Зростання зарплат

Разом із кількістю пропозицій зросли й зарплати. На посаду різноробочого в будівництві медіанна оплата піднялася на 37% до 24 000 грн.

У логістиці та доставці в липні 2025-го медіанна зарплата також вища на 12%:

водій — 27 500 грн;

кур’єр — 20 000 грн;

вантажник — 17 500 грн.

Зарплата барист і офіціантів зросла на 8−10% до 16 500 грн та 17 500 грн відповідно. Водночас оплата праці продавців залишилася майже незмінною — близько 21 750 грн.

Нагадаємо, із 23 червня мережа ресторанів McDonald’s почала відкривати вакансії для молоді віком від 16 років. Підлітки можуть працювати лише в денний час з 7:00 до 21:00. Під час навчального року не більше 18 годин на тиждень, а під час канікул — до 36 годин.

Офіційних вакансій в Україні стає дедалі менше, а дефіцит персоналу зростає. Роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей, попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків — працівників із Бангладеш, Індії та Непалу.

