McDonald’s в Україні найматиме на роботу підлітків від 16 років — Finance.ua

McDonald’s в Україні найматиме на роботу підлітків від 16 років Сьогодні 12:32 — Особисті фінанси

McDonald’s в Україні найматиме на роботу підлітків від 16 років

Із 23 червня мережа ресторанів McDonald’s почала відкривати вакансії для молоді віком від 16 років.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s.

У компанії наголошують, що завжди підтримували молодь і тепер розширюють можливості для підлітків. Робота в компанії може стати першим кроком до побудови кар’єри. Як приклад, 15% директорів ресторанів починали свій шлях у компанії у віці до 25 років.

Умови роботи

Мережа обіцяє інвестувати в навчання молодих працівників, допомагати їм здобувати як професійні, так і особисті навички. Гнучкий графік дає змогу поєднувати роботу з навчанням та особистим життям.

«Попри те, що існують певні обмеження для роботи неповнолітніх, „МакДональдз“ неухильно дотримується трудового законодавства та адаптує робочі обов’язки співробітників, щоб надати можливість молоді працювати», — пояснили в компанії.

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Підлітки можуть працювати лише в денний час з 7:00 до 21:00. Під час навчального року не більше 18 годин на тиждень, а під час канікул до 36 годин.

Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС. 20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald’s у Києві, але лише на лівому березі. Доставка також була доступна лише поблизу закладів. Поступово компанія почала відривати ресторани в інших містах України.

Як результат, McDonald’s в Україні отримав 2 млрд грн збитків в 2022 році.

У березні 2025 року McDonald’s обігнав Starbucks і став найдорожчим ресторанним брендом у світі. Вартість бренду зросла на 7% до $40,5 млрд.

Довідка Finance.ua:

алгоритм працевлаштування підлітка такий самий, як і під час оформлення дорослих: претендент на посаду надає документи, що посвідчують особу, та підписує трудову угоду;

наймані працівники, які не досягли 18-ліття мають право на щорічну відпустку, тривалість якої становить 31 день (у час воєнного стану скорочується до 24 днів), а також на додаткові відгули, якщо того потребує навчальний процес;

одна з пільг, що застосовується до неповнолітніх працівників — відсутність випробувального терміну. За законом підлітків оформлюють одразу.

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