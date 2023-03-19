Які документи потрібні неповнолітньому під час влаштування на роботу — Finance.ua

Які документи потрібні неповнолітньому під час влаштування на роботу Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Алгоритм працевлаштування підлітка такий самий, як і під час оформлення дорослих: претендент на посаду надає документи, що посвідчують особу, та підписує трудову угоду.

Про це пише olx.ua

За умови працевлаштування у віці до 16 років, претендент на посаду має надати такі документи:

паспорт громадянина України;

трудову книжку (якщо підліток раніше вже працював);

документ про навчання (якщо такий уже є);

довідку щодо стану здоров’я;

дозвіл на працевлаштування від одного з батьків чи опікуна;

паспорт одного з батьків чи опікуна й документ, що засвідчує статус дорослого (батьківство/опікунство).

Упродовж 5 днів із дати працевлаштування підліток має надати працедавцю трудову книжку для оформлення.

Пільги для підлітків під час працевлаштування

Тривалість робочого дня неповнолітніх також обмежується законодавством (ст. 51 КЗпП):

для 14—16-літніх — до 24 годин на тиждень.

для 16—18-літніх — до 36 годин на тиждень.

Якщо учень працює під час навчального року у вільний від уроків час, тоді тривалість робочого часу не може перевищувати 12 годин на тиждень (для підлітків до 16 років), чи 18 годин (для юнаків і дівчат у віці від 16 до 18 років).

Наймані працівники, які не досягли 18-ліття мають право на щорічну відпустку, тривалість якої становить 31 день (у час воєнного стану скорочується до 24 днів), а також на додаткові відгули, якщо того потребує навчальний процес.

Ще одна пільга, що застосовується до неповнолітніх працівників — відсутність випробувального терміну. За законом підлітків оформлюють одразу.

На що звернути увагу підлітку під час працевлаштування на роботу

Щоб не стати жертвою трудових махінацій, перед підписанням трудового договору, неповнолітньому варто звернути увагу на низку нюансів. Зокрема перевірити:

легальність компанії;

наявність нічних змін для працівників;

робота понаднормово;

чи застосовує працедавець систему штрафів.

Перед працевлаштуванням доречним буде поспілкуватися щодо умов з людьми, які вже працюють у цій компанії. Крім того, треба уважного читати всі пункти трудового договору.

Довідка Finance.ua:

Стаття 188 КЗпП України визначає вік і умови працевлаштування неповнолітніх:

14-річні — можуть працювати тільки за офіційної згоди батьків чи опікунів, робота має бути легкою (безпечною для здоров’я) і виключно у вільний від навчання час;

15-річні — офіційно працевлаштовуються за наявності дозволу батьків;

16-річні — можуть бути прийняті на роботу без спеціального погодження від батьків.

У тому ж КЗпП, у ст. 191 йдеться і про те, що працевлаштування неповнолітнього можливе тільки після попереднього медогляду. Заробітна Заробітня платня підліткам нараховується за тією ж тарифною ставкою, що й дорослим.

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