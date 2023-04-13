McDonald's в Україні отримав 2 млрд грн збитків в 2022 році — Finance.ua

McDonald's в Україні отримав 2 млрд грн збитків в 2022 році Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

McDonald's в Україні отримав 2 млрд грн збитків в 2022 році

Найбільша мережа фастфудів в Україні «МакДональдз Юкрейн Лтд» отримала 2,042 млрд грн чистого збитку за підсумками 2022 року. Це приблизно 17,7 млн недопроданих бігмаків або 48,6 млн порцій картоплі фрі.

Про це пише The Page з посиланням на дані Держстату.

В 2021 році компанія отримала прибуток в 1,011 млрд грн.

Обороти McDonald’s в Україні минулого року склали 30,4 млрд грн.

Нагадаємо, всі ресторани мережі закрились 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення. Перші фастфуди McDonald’s повернулись до роботи 20 вересня минулого року в Києві. Довгоочікувані бігмаки вже можна купити у більшості ресторанів мережі на заході та в центрі країни. З кінця березня 2023 року McDonald’s відновив роботу 5 ресторанів в Одесі. У Дніпрі ресторани планують відкрити наприкінці квітня.

В 2023 році McDonald’s став другим найдорожчим ресторанним брендом в світі з $36,9 млрд

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.