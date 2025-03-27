McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років — Finance.ua
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McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років

Фондовий ринок
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McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років
McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років
McDonald’s обігнав Starbucks і став найдорожчим ресторанним брендом у світі.
Про це йдеться у звіті консалтингової компанії Brand Finance.
Вартість бренду зросла на 7% до $40,5 млрд. На другому місці опинилася мережа Starbucks, чия вартість впала на 36% до $38,8 млрд.
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Зниження вартості Starbucks, пояснюють у Brand Finance, спричинене падінням кількох ключових показників сили бренду у США і в Китаї, зокрема таких категорій як «репутація» та «рекомендація». Невідповідність очікуванням і невдоволення споживачів зростає, а продажі — падають.
Водночас у десятку лідерів за вартістю брендів також увійшли:
  • KFC — $15,4 мільярда (+8%);
  • Subway — $8,1 (+12%);
  • Taco Bell — $6,9 млрд (-3%);
  • Tim Horton’s — $6,8 млрд (+15%);
  • Domino’s Pizza — $6,7 млрд;
  • Chick-fil-A — $5,7 млрд (+43%);
  • Wendy’s — $5,2 млрд;
  • Pizza Hut — $4,8 млрд.
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McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років
Помітно виріс канадський бренд Tim Horton’s. У звіті пояснюють, це повʼязано зі збільшенням онлайн продажів і міжнародній експансії.
Згідно з результатами Restaurant Brand International (RBI) за 3 квартал 2024 року, бренд охопив 1374 сайти по всьому світу.
За матеріалами:
Ain.Ua
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