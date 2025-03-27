McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років — Finance.ua

McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

McDonald’s став найдорожчим ресторанним брендом у світі вперше майже за 10 років

McDonald’s обігнав Starbucks і став найдорожчим ресторанним брендом у світі.

Про це йдеться у звіті консалтингової компанії Brand Finance.

Вартість бренду зросла на 7% до $40,5 млрд. На другому місці опинилася мережа Starbucks, чия вартість впала на 36% до $38,8 млрд.

Зниження вартості Starbucks, пояснюють у Brand Finance, спричинене падінням кількох ключових показників сили бренду у США і в Китаї, зокрема таких категорій як «репутація» та «рекомендація». Невідповідність очікуванням і невдоволення споживачів зростає, а продажі — падають.

Водночас у десятку лідерів за вартістю брендів також увійшли:

KFC — $15,4 мільярда (+8%);

Subway — $8,1 (+12%);

Taco Bell — $6,9 млрд (-3%);

Tim Horton’s — $6,8 млрд (+15%);

Domino’s Pizza — $6,7 млрд;

Chick-fil-A — $5,7 млрд (+43%);

Wendy’s — $5,2 млрд;

Pizza Hut — $4,8 млрд.

Помітно виріс канадський бренд Tim Horton’s. У звіті пояснюють, це повʼязано зі збільшенням онлайн продажів і міжнародній експансії.

Згідно з результатами Restaurant Brand International (RBI) за 3 квартал 2024 року, бренд охопив 1374 сайти по всьому світу.

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