McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років

Фондовий ринок
32
McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років
McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років
У понеділок, 10 лютого, у США зафіксовано значне падіння порівнянних продажів корпорації McDonald’s у четвертому кварталі. Спалах кишкової палички, який стався у 2024 році, завдав фінансової шкоди популярній мережі закладів швидкого харчування.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У США, найбільшому ринку McDonald’s, він упав на 1,4%, що є різким падінням з моменту пандемії COVID-19 майже п’ять років тому, коли ресторани обмежили роботу з обслуговування та доставки. Аналітики оцінили зниження на 0,4%, згідно з даними LSEG.
Фахівці вважають, що залежність корпорації від знижок може зашкодити маржі у наступних кварталах. За словами аналітика BTIG Пітера Салеха, товари зі знижками у мережі McDonald’s складають понад третину її продажів.
Крім того, кількість відвідувань ресторанів скоротилася після спалаху кишкової палички, яка розпочалася 22 жовтня і змусила McDonald’s тимчасово призупинити продаж гамбургерів Quarter Pounder у п’ятій частині із 14 тисяч ресторанів мережі у США. У грудні 2024 року Центри США з контролю та профілактики захворювань завершили розслідування інциденту у McDonald’s, внаслідок якого захворіли сотні людей і щонайменше одна людина загинула.
За даними компанії, у 4-му кварталі 2024 року трафік клієнтів трохи збільщився у порівнянні з минулим роком. Глобальний порівняний продаж компанії зріс на 0,4% за останній квартал 2024 року, що виявилося несподіваним зростанням порівняно з очікуваннями зниження на 0,63%. Цьому сприяло зростання на 4,1% сегменту бізнесу McDonald’s, де ресторани керуються місцевими партнерами, насамперед на ринках Близького Сходу та Японії.
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.