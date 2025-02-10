McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років — Finance.ua

McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років Сьогодні 18:12 — Фондовий ринок

McDonald’s повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п’ять років

У понеділок, 10 лютого, у США зафіксовано значне падіння порівнянних продажів корпорації McDonald’s у четвертому кварталі. Спалах кишкової палички, який стався у 2024 році, завдав фінансової шкоди популярній мережі закладів швидкого харчування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У США, найбільшому ринку McDonald’s, він упав на 1,4%, що є різким падінням з моменту пандемії COVID-19 майже п’ять років тому, коли ресторани обмежили роботу з обслуговування та доставки. Аналітики оцінили зниження на 0,4%, згідно з даними LSEG.

Фахівці вважають, що залежність корпорації від знижок може зашкодити маржі у наступних кварталах. За словами аналітика BTIG Пітера Салеха, товари зі знижками у мережі McDonald’s складають понад третину її продажів.

Крім того, кількість відвідувань ресторанів скоротилася після спалаху кишкової палички, яка розпочалася 22 жовтня і змусила McDonald’s тимчасово призупинити продаж гамбургерів Quarter Pounder у п’ятій частині із 14 тисяч ресторанів мережі у США. У грудні 2024 року Центри США з контролю та профілактики захворювань завершили розслідування інциденту у McDonald’s, внаслідок якого захворіли сотні людей і щонайменше одна людина загинула.

За даними компанії, у 4-му кварталі 2024 року трафік клієнтів трохи збільщився у порівнянні з минулим роком. Глобальний порівняний продаж компанії зріс на 0,4% за останній квартал 2024 року, що виявилося несподіваним зростанням порівняно з очікуваннями зниження на 0,63%. Цьому сприяло зростання на 4,1% сегменту бізнесу McDonald’s, де ресторани керуються місцевими партнерами, насамперед на ринках Близького Сходу та Японії.

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