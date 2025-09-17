Закарпаття лідирує за кількістю працевлаштованих у 2025 році — Держслужба зайнятості
З початку року понад 238 тисяч людей отримали роботу (йдеться як про постійну, так і про тимчасову роботу або підприємництво) через Державну службу зайнятості. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Все більше людей знаходять роботу завдяки Службі зайнятості, відкривають власний бізнес або освоюють нову професію», — сказано в повідомленні.
Найбільший ріст у Закарпатській області, там цей показник зріс, у порівнянні з минулим роком, на 50% і зараз становить 5,6 тис. осіб.
На 21%, або до майже 20 тисяч, зросла кількість виданих ваучерів на навчання. Найбільший ріст надання цієї послуги у Запорізькій області.
У Службі зайнятості нагадали, що такі ваучери — кожен вартістю понад 30 тисяч гривень — можуть отримати сім категорій громадян та витратити на освіту. У Центрах профтехосвіти вже пройшли навчання майже 25 тисяч людей зі статусом безробітного, це зростання на 55%.
Лідерство за ростом популярності послуги тримає Закарпаття. Кількість грантів на власну справу зросла на 5% за період, кількість грантів для ветеранів та ветеранок і членів їх родин зросла на 43%. Кількість компенсацій витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю зросла на 79% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 1,8 тисячі випадків.
Кількість претендентів у 2025 році дорівнює кількості вакансій. Співвідношення складає один до одного. Проте, є два регіони, які пропонують більше вакансій, ніж мають шукачів — це Львівщина та Київ.
Нагадаємо, за словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, реальна середня заробітна плата в Україні є суттєво нижчою від тієї, яку оприлюднив Держстат. Причина — поза увагою залишились мікропідприємства та ФОПи. Він відзначив, що частина ринку праці перебуває в тіні. За оцінками міжнародних експертів, частка тіньової економіки може сягати 20%.
Українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців. Серед українських підлітків популярними залишаються юриспруденція, ІТ та медіа.
