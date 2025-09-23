Через скільки років українці залишаться без пенсій — думка економіста Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Через скільки років українці залишаться без пенсій — думка економіста

Діюча солідарна пенсійна система України працює за принципом фінансової піраміди й приречена на поступове згортання. У випадку, якщо не буде проведено реальних реформ, українці ризикують залишитися без пенсій вже за 10−15 років, пише УНІАН.

Про це розповів старший економіст CASE-Ukraine, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський, пише УНІАН.

Читайте також Спецпенсії понад 26 тисяч грн обмежать коефіцієнтами

«Головна проблема солідарної пенсійної системи полягає у тому, що за своїм принципом роботи це фінансова піраміда. Такий собі „МММ“, тільки розтягнутий в часі, тому він не розвалиться миттєво. Вона працює за допомогою держави, тобто держава ще й примушує громадян брати участь у цій фінансовій піраміді. Це єдине, що утримує її від падіння», — сказав Дубровський.

За його словами, на початку запровадження система виглядала вигідною, бо перше покоління пенсіонерів отримувало виплати фактично без власних внесків. Проте через низьку народжуваність і старіння населення з часом це змінилося.

Експерт відмітив, що зараз солідарна система має негативну «внутрішню ставку доходності». Тобто людина часто отримує з неї менше, ніж віддала протягом життя, навіть без урахування інфляції. А всі так звані реформи у цій сфері експерт називає «параметричними» — коли змінюються лише окремі параметри щодо отримувачів пенсій, а не загальна суть.

Читайте також Пенсії для звільнених із військової служби: що треба знати

«Підвищується пенсійний вік, звужується коло тих, хто отримує пенсії. Чи підвищуються, чи зменшуються пенсійні внески. За допомогою таких параметричних „реформ“ можна збалансувати все, що завгодно. Але що більше держава балансує, тим менш привабливою стає участь в такій системі», — сказав економіст.

Дубровський наголосив, що про цей «глухий кут» було відомо ще у 90-ті роки, а вже з 2002 року почали говорити про необхідність переходу до накопичувальної системи.

Експерт також нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії. І ця оцінка, за його словами, виглядає найбільш реалістично.

«Природна ситуація з пенсійною системою просто катастрофічна, і не варто про це замовчувати», — сказав Дубровський.

Як вирішити проблему

За словами експерта, покращити ситуацію може запровадження накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає відрахування з зарплат працюючих українців на майбутню пенсію.

«Треба як можна скоріше переходити до накопичувальної системи. Можна спочатку зробити псевдонакопичувальну систему. Зараз проблема з накопичувальною системою — через те, що фактично немає фондового ринку. Тобто немає куди вкладати кошти. Але тут є два рішення», — відмітив економіст.

Першим рішенням може бути формальне перетворення системи на накопичувальну.

«Це нічого не дасть в плані стабільності. Але це створить формальні підстави, щоб легше було її перетворити на справжню накопичувальну. Коли купуються державні зобов’язання, а держава потім за цими зобов’язаннями сплачує», — пояснив Дубровський.

Другим рішенням він називає дозвіл накопичувальним фондам купувати закордонні активи, а не тільки українські.

«Взагалі провідні інвестиційні фонди світу купують активи на міжнародному ринку. У будь-якій країні вони самостійно формують свої портфелі. Ніхто не вбачає в цьому нічого особливо шкідливого для економіки», — зазначив експерт.

Він відмітив, що за останні понад 20 років жодна влада в Україні не мала рішучості для проведення справжньої пенсійної реформи. Під час війни це особливо складно, але саме зараз, коли Пенсійний фонд штучно майже стабілізований, існує шанс для старту накопичувальної системи.

Економіст наголосив, що держава має зобовʼязання перед пенсіонерами та людьми передпенсійного віку, які сплачували внески все життя. Тому повний перехід можливий лише поступово.

«За моїми розрахунками, можна було б десь приблизно за 10 років перейти на повністю накопичувальну систему, де держава забезпечує тільки мінімальну пенсію. Цей обов’язок з держави зняти неможливо, бо обставини бувають різні, люди можуть не накопичити собі на життя, вони мають отримувати принаймні прожитковий мінімум в якості мінімальної пенсії», — зазначив Дубровський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.