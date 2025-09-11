НБУ відстежує вплив виїзду чоловіків 18−22 років на економіку та ринок праці Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

НБУ відстежує вплив виїзду чоловіків 18−22 років на економіку та ринок праці

Національний банк України планує моніторити наслідки для економіки та ринку праці після ухваленого рішення дозволити чоловікам віком 18−22 роки виїжджати за кордон.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає РБК-Україна.

«Після наших внутрішніх обговорень не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій, ми слідкуємо уважно за усією палітрою ризиків, які так чи інакше виникають», — сказав він.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук нагадав, що цього року очікується скорочення кількості виїздів українців за кордон. За прогнозами, за межі країни можуть виїхати близько 200 тисяч осіб, тоді як у 2024 році цей показник становив 500 тисяч.

За останніми даними, Україну вже залишили трохи більше ніж 100 тисяч громадян.

«Наразі ми рухаємося відповідно до прогнозу. Будемо відслідковувати наслідки рішення, ухваленого наприкінці серпня», — зазначив він.

Нагадаємо, директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський раніше заявляв , що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи. Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.

Від 28 серпня в Україні розширили перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон.

