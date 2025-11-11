Типові помилки інвестора, яких варто уникати Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Типові помилки інвестора, яких варто уникати

Що треба зробити інвестору на фондовому ринку в період волатильності? На думку лектора Біржового університету Богдана Сидоренка, головна частина за великого капіталу — збереження.

Про це він розповів під час конференції « Жити на відсотки ».

Зокрема, Сидоренко наголосив, що волатильність здатна знищити будь-що й будь-кого. Тому, за його словами, кожен інвестор повинен починати з головного — збереження капіталу. Адже, як підкреслив експерт, втративши капітал, інвестор втрачає й можливість заробітку в майбутньому.

Окремо Сидоренко звернув увагу на те, що якщо ви розумієтесь на ризику, то спокійно можете діяти тоді, коли на ринку «ллється кров». Річ у тому, як зазначив лектор, робота під час волатильності відкриває можливості, про які більшість людей навіть не здогадується.

Загалом, як зазначив фахівець, одна з найважливіших навичок для інвестора — це вміння прогнозувати власні фінансові дії та наслідки своїх рішень.

Типові помилки інвесторів

Головне питання, за словами Сидоренка, полягає в тому, скільки коштів у вас гарантовано залишиться в майбутньому. Експерт радить звернути увагу на кілька типових помилок, яких часто припускаються інвестори:

«Користуюся їхнім продуктом — куплю їхні акції»

Сидоренко визнає, що певна логіка в цьому є, проте кожен актив повинен проходити фундаментальну оцінку.

«Про них усі говорять — візьму їх до свого портфеля»

У такому випадку експерт радить усе ретельно порівнювати та не піддаватися впливу трендів.

«Була спекуляція — стала інвестиція»

Ця помилка, за словами Сидоренка, знищила чимало інвесторських рахунків, адже часто люди купують актив, не розібравшись, а потім бачать його падіння, наприклад, на -50%.

Відсутність оцінки старих інвестицій

Інвестори нерідко забувають переглядати та аналізувати власний портфель, що також призводить до втрат.

«Якщо ви інвестуєте портфельно та структурно, то ви періодично повинні дивитися, чи змінилися ваші активи фундаментально. Треба дивитися якісь показники, котрі будуть впливати на цей актив», — сказав Сидоренко.

Немає точок виходу

«Не закохуйтесь в інвестиції, у котрі ви інвестуєте. Якщо вона ефективна — будьте з нею, але коли вона втрачає ефективність — до побачення», — рекомендує фахівець.

Окремо Сидоренко зупинився на широкій диверсифікації. За його словами, ця стратегія погана для досвідчених інвесторів, але може бути в пригоді для молодих, адже це необхідний досвід. Додатково він наголосив на тому, що у широкої диверсифікації немає дохідності. Максимум — можете купити S&P500 та про нього забути.

Великою помилкою з боку інвесторів Сидоренко назвав трендову складову. Тобто, люди обирають активи швидше, ніж побутову техніку. Вони не знають, в якій сектор вони вклали гроші та чим взагалі займається компанія, в яку вона інвестували.

Як інвестору реально заробити

Загалом, як наголосив лектор, реально заробити інвестор може завдяки кільком факторам:

Віддавати свої активи в довірче управління. Бути спеціалістом з цінних паперів. Бути інсайдером. Мати супровід фахівця. Бути фахівцем у своєму секторі. Хеджувати та захищати капітал.

Наостанок Сидоренко надав пораду для тих, хто хоче розвиватися на фондовому ринку і створювати свої портфелі. Він зазначив, що варто обов’язково звертати увагу на опціони та деривативи, фіксовані ризки, прибуток на падінні та зростанні волатильності, а також на посиленні позиції.

«Якщо ви впевнені в деяких трендах, то їх можна посилювати. На кожен 1 пункт зростання, ви можете отримати 2−3-4%. Інвестиція — не спринт, а марафон. Головне, щоб ви змогли пройти цей шлях на довгій дистанції. Якщо ви незахеджовані, то можете перегоріти як інвестор. Якщо ви йдете від ризику до дохідності, то зможете пройти марафон в ціле життя», — підсумував Сидоренко.

