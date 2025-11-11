Експерт назвав три компоненти, які допоможуть досягти системного надходження активів Сьогодні 09:46

Основне питання, яке заважає людям інвестувати — для чого це робити? Саме з цього твердження й розпочав свій виступ під час конференції «Жити на відсотки» засновник і керуючий партнер WealthTech компанії Investudio — Андрій Масло.

Експерт наголосив на тому, що поки людина не сформувала необхідну подушку безпеки, не має вільного капіталу та не бачить практичного застосування, ці всі цікаві напрямки, які регулярно з’являються на ринку, вони з теорії фантазії та, відповідно, людина не починає цим займатися.

Масло підкреслив, що багато чинників впливають на інвестування, а точніше, на неінвестування. Зокрема, він виділив такі компоненти, як страх та ухвалення емоційних рішень.

Тому, як сказав засновник і керуючий партнер WealthTech компанії Investudio, надходження активів повинно бути системним. Масло виділив три компоненти, які допоможуть цього досягти: структурування, власне інвестування та спадкування.

Якщо зі структуруванням усе зрозуміло, адже тут впродовж терміну інвестування з’являються напрямки та активи, то значно більше питань виникає саме щодо власного інвестування. Тут Масло зробив акцент на диверсифікації, адже за його словами, це основа, на якій повинна триматися безпека коштів. Щодо спадкування, то тут, як сказав фахівець, треба зрозуміти, для чого ви це все робите.

«У цій тріаді варто починати саме з інвестування: мобілізуйте активи, починайте робити кроки в правильному напрямку, поставте це на систему та дисциплінуйте. Також варто ставити собі правильні запитання: для чого ви це все робите та звідки генерується ваш грошовій потік?», — зауважив Масло.

Задля успішного інвестування багато чого залежить саме від реінвестування. Тобто, як сказав експерт, людина повинна вміти робити так, щоб гроші завжди працювали на неї.

Тому тут важливо розвивати в собі дисципліну, а також багато вивчати різних процесів. Зрештою, за словами Масло, хто вміє реінвестувати та робити так, щоб гроші продовжували приносити дохід, той і отримує в підсумку значно більше.

