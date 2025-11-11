0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації

64
Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації
Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав відкритий конкурс для залучення інвесторів і банків з метою виведення з ринку АТ «РВС Банк». Подальша доля установи залежатиме від зацікавленості інвесторів в період тимчасової адміністрації.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Як це працює

Як пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець, у Фонду є три інструменти врегулювання, відмінні від ліквідації:
  • продаж банку в цілому,
  • створення перехідного банку,
  • передавання активів і зобов’язань приймаючому банку.
«Обраною буде стратегія, що відповідає принципу найменших витрат. Головні передумови для успішного кейсу врегулювання — якість активів і зацікавленість інвестора чи приймаючого банку в одному зі способів врегулювання», — каже Степанець.
  • Для потенційних інвесторів і приймаючих банків Фонд відкрив віртуальну кімнату даних (в банку працює фізична кімната даних).
  • Відвідати кімнату та ознайомитись з усією інформацією про «РВС Банк» можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Нацбанком (а також ті, хто подав пакет документів на попередню кваліфікацію).
  • Взяти участь у конкурсі можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Національним банком України.
Детальніше ознайомитись з умовами конкурсу, зокрема строками подання заявок, можна на сайті Фонду за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Також ми повідомляли, що 11 листопада Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного «РВС Банк».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems