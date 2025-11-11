Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації Сьогодні 10:46

Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав відкритий конкурс для залучення інвесторів і банків з метою виведення з ринку АТ «РВС Банк». Подальша доля установи залежатиме від зацікавленості інвесторів в період тимчасової адміністрації.

Як це працює

Як пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець, у Фонду є три інструменти врегулювання, відмінні від ліквідації:

продаж банку в цілому,

створення перехідного банку,

передавання активів і зобов’язань приймаючому банку.

«Обраною буде стратегія, що відповідає принципу найменших витрат. Головні передумови для успішного кейсу врегулювання — якість активів і зацікавленість інвестора чи приймаючого банку в одному зі способів врегулювання», — каже Степанець.

Для потенційних інвесторів і приймаючих банків Фонд відкрив віртуальну кімнату даних (в банку працює фізична кімната даних).

Відвідати кімнату та ознайомитись з усією інформацією про «РВС Банк» можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Нацбанком (а також ті, хто подав пакет документів на попередню кваліфікацію).

Детальніше ознайомитись з умовами конкурсу, зокрема строками подання заявок, можна на сайті Фонду за посиланням

Раніше ми повідомляли , що 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Також ми повідомляли , що 11 листопада Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного «РВС Банк».

