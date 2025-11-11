Визнаний неплатоспроможним «РВС Банк» може уникнути ліквідації
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав відкритий конкурс для залучення інвесторів і банків з метою виведення з ринку АТ «РВС Банк». Подальша доля установи залежатиме від зацікавленості інвесторів в період тимчасової адміністрації.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
Як це працює
Як пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець, у Фонду є три інструменти врегулювання, відмінні від ліквідації:
- продаж банку в цілому,
- створення перехідного банку,
- передавання активів і зобов’язань приймаючому банку.
«Обраною буде стратегія, що відповідає принципу найменших витрат. Головні передумови для успішного кейсу врегулювання — якість активів і зацікавленість інвестора чи приймаючого банку в одному зі способів врегулювання», — каже Степанець.
- Для потенційних інвесторів і приймаючих банків Фонд відкрив віртуальну кімнату даних (в банку працює фізична кімната даних).
- Відвідати кімнату та ознайомитись з усією інформацією про «РВС Банк» можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Нацбанком (а також ті, хто подав пакет документів на попередню кваліфікацію).
- Взяти участь у конкурсі можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Національним банком України.
Детальніше ознайомитись з умовами конкурсу, зокрема строками подання заявок, можна на сайті Фонду за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Також ми повідомляли, що 11 листопада Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного «РВС Банк».
